Последние трансферы гендиректора Карпина в «Спартаке». Где теперь эти игроки?

В августе 2008 года Валерий Карпин занял пост генерального директора «Спартака». На этой должности главный тренер сборной России проработал больше четырёх лет и впредь никогда на неё не возвращался. В «Спартаке» Карпин трудился не только в кабинете, но и на бровке – с апреля 2009-го по июнь 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014-го он возглавлял клуб как тренер.

Прежде чем покинуть должность генерального директора «Спартака», Карпин провёл ударное летнее трансферное окно, во время которого потратил больше € 15 млн. Но клубу это не помогло – четвёртое место и вылет в 1/8 финала Кубка России.

На кого «Спартак» потратил деньги?

Пришли: Ромуло («Васко да Гама», € 8 млн), Инсаурральде («Бока Хуниорс», € 3,3 млн), Чельстрём («Лион», € 3 млн), Хурадо («Шальке», аренда, € 1,5 млн), Яковлев («Крылья Советов», конец аренды), Песьяков («Ростов», конец аренды), Махмудов («Томь», конец аренды), Козлов («Химки», конец аренды).

Ромуло Карпин привёз из Бразилии. За два года в «Васко да Гама» полузащитник сыграл 88 матчей, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Валерий Карпин бывший гендиректор и тренер «Спартака» «Чем отличается Ромуло от Кариоки? Объёмом работы. Тот объём, который выполняет Ромуло, Кариока при всех его хороших качествах не всегда выдавал. На всякий случай мы приобрели игрока сборной Бразилии. Причём, по отзывам, игрок не на сезон-два, а на долгие годы. Собрав дополнительную информацию по нему, понимаем, что проблем с адаптацией, даже в России, у него не должно быть. В тех клубах Бразилии, где он играл, мы не услышали ни одного плохого отзыва. Теперь, имея и негативный опыт, мы ещё большее внимание уделяем человеческим качествам футболиста».

В 2017 году Ромуло вернулся домой и, сменив несколько команд, этой зимой остался без клуба.

Фото: Бывший гендиректор и тренер «Спартака»

Другой полузащитник, Чельстрём, до перехода в «Спартак» провёл несколько крутых сезонов за «Лион», став двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Он, в отличие от Ромуло, надолго в Москве не задержался и не стал чемпионом России, но зато поиграл в АПЛ. В сезоне-2013/2014 швед провёл четыре матча за «Арсенал» и выиграл Кубок Англии. Чельстрём повесил бутсы на гвоздь в конце 2017 года. Его последним клубом был «Юргорден».

Аргентинский защитник не смог закрепиться в «Спартаке». В первом сезоне Инсаурральде сыграл 19 матчей во всех турнирах, а на следующий уехал в ПАОК, не выдержав конкуренции. Вернувшись в сезоне-2013/2014, Хуан был игроком стартового состава (20 матчей), но летом 2015 года уехал в Мексику. Инсаурральде всё ещё играет, в конце года у него истекает контракт с «Индепендьенте».

Хурадо до перехода в «Спартак» выступал за «Реал», «Атлетико» и «Шальке». Лучшие годы испанец провёл за «матрасников»: выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Кубок Интертото. В Германии полузащитник взял Кубок и Суперкубок Германии. Спартаковский период в карьере Хурадо был не столь успешен. В своём лучшем сезоне-2013/2014 он забил восемь голов и сделал две голевые передачи в 29 матчах чемпионата. После «Спартака» Хурадо играл в АПЛ и Ла Лиге, а завершил карьеру в октябре 2020 года.

Что касается Песьякова, Яковлева, Махмудова и Козлова, то лучше всего карьера сложилась у вратаря. Песьяков смог закрепиться в РПЛ и уже пятый год играет за «Ростов». Яковлев прошлым летом перешёл из «Факела» в «Кызыл-Жар», Махмудов нашёл себя в «Нефтчи», где является капитаном команды, а Козлов играет за «Алустон-ЮБК» из Алушты – для него это седьмой клуб после «Спартака».

От кого избавился Карпин?

Ушли: Рохо («Спортинг», € 4 млн), Кудряшов («Ахмат», € 600 тыс.), Шешуков («Ростов», свободный агент), Родри («Райо Вальекано», свободный агент), Прудников («Кубань», аренда), Зотов («Томь», аренда), Н. Заболотный («Ростов», аренда).

Маркос Рохо выступал за «Спартак» два года. За это время он провёл всего 17 матчей, но, несмотря на это, красно-белые смогли заработать на его трансфере, продав игрока в два раза дороже, чем покупали. В Москве аргентинец дважды травмировался: по месяцу пропустил из-за проблемы с бедром и травмы лодыжки. В «Спортинге» Рохо сильно прогрессировал за два сезона – и в 24 года стал игроком «Манчестер Юнайтед». Защитник не был лидером обороны и за шесть лет сыграл 122 матча во всех турнирах. С февраля 2021 года Рохо выступает за «Боку Хуниорс».

Кудряшов не закрепился в основе «Спартака» даже после аренд в «Химках», «Томи» и «Краснодаре». В «Ахмате» защитник стал получать больше игрового времени, что позволило ему уйти на повышение в «Рубин», а затем в «Ростов». Последние годы Кудряшов выступает в Турции. Его первым зарубежным клубом стал «Истанбул Башакшехир», а сейчас россиянин выступает за «Антальяспор» с экс-игроками красно-белых Фернандо и Луисом Адриано.

Родри – воспитанник «Барселоны». Защитник нигде надолго не задерживался, в том числе и в Москве. За «Спартак» испанец сыграл 28 матчей и забил один гол. Впоследствии Родри выступал за «Райо Вальекано», «Эйпен» и «Коста Брава». Завершил карьеру испанец в «Оспиталете».

Александр Шешуков после ухода из «Спартака» выступал за «Ростов», «Локомотив», «Арсенал» и «Балтику», а завершил карьеру в «Знамени» из Ногинска. Что касается Александра Прудникова, то он сменил множество клубов, последним из которых был «Витебск». Александр Зотов и Николай Заболотный всё ещё в деле: полузащитник пылит в «Енисее», а вратарь охраняет «рамку» в «Сочи».