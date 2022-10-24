Главное открытие сезона в «Зените». В чём уникальность Мостового

Нынешний сезон — лучший в карьере Андрея Мостового. Хавбек грамотно перемещается по полю и эффективно угрожает воротам соперника — в 13 матчах РПЛ уже забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Разбираемся, за счёт чего стал возможен его прогресс и в чём ещё нужно прибавить.

Мостовой — один из лучших в «Зените» по вовлечённости в игру. Он влияет на создание моментов наравне с бразильцами

В прошлом сезоне Мостовой попадал в стартовый состав не очень часто — всего 10 из 28 матчей в чемпионате он начал с первых минут, в основном выходя на поле со скамейки запасных. Андрею была отведена в команде роль джокера — он выходил освежать игру в концовках и за счёт скорости пытался раскачать уставшего соперника.

Причина тому — высокая конкуренция в средней линии. Понятно, что когда Клаудиньо, Вендел и Малком были здоровы, то у Мостового практически не было шансов выиграть у них конкуренцию.

Андрей Мостовой Фото: РИА Новости

В начале этого сезона все изменилось — Андрей стал чаще появляться в старте (11 раз за 13 туров) и неожиданно раскрылся. Хавбек отлично комбинирует с партнёрами, тащит мяч в свободные зоны, заходит с ним в полуфланги и прорывается к штрафной для удара или проникающего паса, а также ситуативно опускается в глубину и организует атаки вторым темпом. Мостовой очень полезно действует в переходных фазах и активно проявляет себя в завершающей стадии. Даже на фоне бразильцев Андрей смотрится вполне достойно. Россиянин — третий в команде по ударам в пересчёте на 90 минут, третий по xG90 и второй по xGChain90 и xGBuildup90, а также четвёртый по обводкам.

Взгляните на таблицу ниже. По некоторым показателям Мостовой уже успел превзойти себя прошлосезонного, а по некоторым показывает плюс-минус сопоставимые цифры и на дистанции должен ещё их улучшить.

Удары в пересчёте на 90 минут Передачи под удар в пересчёте на 90 минут xA90 (ожидаемые ассисты) xG90 (ожидаемые голы) xGChain90 (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимает участие в пересчёте на 90 минут) xGBuildup90 (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, но без учёта паса под удар и самого удара в пересчёте на 90 минут) Обводки Сезон-2022/2023 3,13 1,97 0,12 0,45 0,95 0,57 0,8 Сезон-2021/2022 1,87 1,78 0,23 0,38 1,14 0,62 0,6

Открывания перед штрафной и забегания за спину — главные фишки Мостового. За счёт них «Зенит» лучше вскрывает оборону противника

Основная схема «Зенита» в нынешнем сезоне — 4-3-3. Левый фланг питерцев нужен для создания перегрузов на фланге и на полуфланге, для рывков в высокие позиции, правый — для комбинаций и обострений за счёт игры один в один и «стеночек». Мостовой чаще действует на левом краю и располагается либо на месте вингера, либо на месте инсайда (в таком случае «восьмёрка» заполняет свободную зону над ним и забирает на себя работу на подборе — обычно такую роль выполняет Клаудиньо). В зависимости от позиции у Андрея, конечно, меняются отдельные функции, но общие настройки остаются такими же. Одна из главных задач Мостового — открываться для получения мяча за спинами у оборонительной линии соперника. Хавбек, обладая хорошей стартовой скоростью и видением поля, быстро отрывается от прикреплённого к нему футболиста и на какое-то время остаётся без опеки, чего зачастую достаточно для того, чтобы принять передачу в свободном «коридоре».

Сергей Семак и Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иногда Мостовой дополнительно путает противника — смещается на противоположный фланг и уже оттуда ускоряется к штрафной, что позволяет «Зениту» получить численное превосходство на отдельном участке поля. Непосредственно в штрафной Андрей больше делает ставку на поперечные передачи и пасы в опорную зону, но нередко и решается и на удар с острого угла.

Ещё одна фишка Мостового — опускания в глубину для отыгрыша с партнёрами. Хавбек отходит вниз по флангу, выманивает на себя противника, после чего либо отдаёт пас на свободного игрока, либо ловит соперника на противоходе и сам проникает в опустевшую зону. Плюс Андрей очень здорово держит ширину атаки. За счёт этого Мостовой делает «Зенит» вариативнее — у команды появляется больше возможностей для продвижения мяча и атак вторым темпом. За последний год россиянин стал действовать гораздо разнообразнее и в индивидуальном плане — лучше работает с мячом на ограниченном пространстве и меньше его передерживает, эффективнее обыгрывает, точнее подаёт в штрафную и быстрее принимает решения под давлением.

Мостовой стал играть рациональнее. Но ему всё равно есть куда расти

«Появилась стабильность. Я не опускаю планку, которую сам себе установил. Отсюда и результативность — у меня за семь туров уже три гола и одна голевая передача. Всегда важна стабильность — сейчас я влился в состав, Малком играет справа, а я слева. Использую свои сильные качества. Ну и состав почти не меняется — со всеми я сыгран, всех знаю. Это тоже помогает. Может, в межсезонье проявил себя хорошо — доказал тренеру, что готов, а он дал шанс начать сезон основным. Сейчас всё хорошо складывается. Надо не останавливаться и усерднее работать», — объяснял Мостовой в интервью «Спорт-экспрессу».

Успехи хавбека подмечал и Семак:

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Мостовой прибавил, стал играть более рационально. Статистика говорит, что он достоин играть в старте. Есть куда двигаться и расти, продолжать трудиться, чтобы использовать потенциал, который есть».

Однако в игре Андрея есть и недостатки. И главный из них — нежелание хавбека отрабатывать в обороне. Россиянин редко возвращается на свою половину поля после потери мяча, почти не прессингует и не идёт в отбор, что приводит к дисбалансу внутри команды. Именно поэтому, например, произошла его обратная замена в матче с «Крыльями Советов» — Мостовой сильно задержался на чужой половине после атаки и не помог Круговому накрыть подачу соперника в штрафную, после которой и пришёл пропущенный мяч, вернувший самарцев в игру за 10 минут до конца матча.

Такие фейлы портят общее впечатление от игры Андрея и в дальнейшем могут негативно сказаться на его карьере.