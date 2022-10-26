«Великолепный!» В Израиле продолжают восхищаться футболистом из России

Если Сулейманов забивает, то его команда обязательно побеждает. Хотя звездой он всё ещё не стал.

Прошедшим летом Магомед-Шапи Сулейманов снова покинул «Краснодар» ради европейского клуба. Год назад молодой футболист уехал в Турцию, теперь — в Израиль. До конца сезона Шапи поиграет за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, но у клуба есть право выкупа игрока. Рассказываем, как сейчас дела у Сулейманова.

Как Шапи играет за «Хапоэль»

В этом сезоне Шапи отыграл уже девять матчей в чемпионате Израиля. Восемь раз его выпускали в стартовом составе, а во встрече с «Ашдодом» (2:1) россиянин вышел на замену. Дебютный матч в турнире Сулейманов провёл 28 августа — в тот день «Хапоэль» разнёс на выезде «Бейтар» (5:0). Воспитанник «Краснодара» отметился голом со штрафного и отдал результативную передачу.

Следующий мяч Сулейманов забил в гостевой игре с «Хапоэлем» из Тель-Авива. Это произошло 11 сентября, а команда россиянина обыграла соперника со счётом 3:2. В следующих четырёх матчах Шапи не забил ни разу, хотя и отметился голевой передачей в игре с «Хапоэлем» из Хайфы (2:2). 22 октября Сулейманов оформил третий гол в чемпионате Израиля. Снова забил «Хапоэлю», на этот раз из Иерусалима. Шапи подхватил мяч, ворвался в штрафную площадь и пальнул с левой ноги в девятку. Отразить такой удар вратарь не смог.

Шапи в составе «Хапоэля» Фото: hbsfc.co.il

Сейчас команда Сулейманова занимает третье место в таблице чемпионата Израиля. От лидирующего «Маккаби» из Хайфы она отстаёт всего на четыре очка. В следующем туре (31 октября) «Хапоэль» встретится на своём поле с «Маккаби» из Тель-Авива — этот клуб расположился на второй строчке. Любопытно, что команда Сулейманова гораздо успешнее играет на выезде. В гостевых матчах она набрала 12 очков, а в домашних — всего пять.

В еврокубках Шапи гораздо сложнее. Гостевой матч с «Лехом» в Лиге конференций он пропустил, поскольку его не пустили на территорию Польши. В трёх остальных встречах группового этапа Сулейманов обошёлся без результативных действий. После четырёх туров «Хапоэль» с тремя очками занимает третье место в группе, отставание от «Леха» составляет два балла. Впереди у израильского клуба гостевой матч с «Вильярреалом», который обеспечил себе первое место с четырьмя победами.

Что пишут о россиянине в Израиле

Местные СМИ отметили игру и результативное действие легионера в последнем матче. «В клубе воодушевлены великолепным голом Сулейманова. Предыдущие три матча сложились для россиянина неудачно, но встречу с «Хапоэлем» из Иерусалима он провёл на приличном уровне», — так игру россиянина прокомментировал израильский сайт one.co.il.

«В Беэр-Шеве очень любят Сулейманова, — пишет портал sports.walla.co.il. — На первый взгляд, у него есть талант и способность быть для команды новым Жозуэ (вингер, игравший за «Хапоэль» с 2019 по 2021 год. — Прим. «Чемпионата»). При этом, в отличие от португальца, Шапи не демонстрирует признаков психоза. Сулейманов отлично адаптировался. У него великолепный настрой, он хочет побеждать.

Проблема в том, что иногда Шапи просто растворяется на поле, это негативно влияет на его игровые качества. Понятно, что даже у Месси с Роналду бывают моменты, когда их не видно на поле, но сейчас Шапи должен играть более активно. Превосходный гол может добавить ему уверенности. Великолепный Шапи снова в деле!»

«У Шапи всё нормально. Звездой его здесь пока не считают, — сказал «Чемпионату» израильский журналист Майкл Йокин. — В Израиле мало кто понимает его уровень, поэтому особых ожиданий не было. Разочарования, естественно, сейчас ни у кого нет. Играет нормально. Говорить о будущем и возможном выкупе прав ещё очень рано. Что касается запрета на поездку в Польшу, то клуб был разочарован, но больших заголовков эта история не получила».