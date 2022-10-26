В АПЛ вот-вот появится новая молодая звезда. Парень даже может поехать на ЧМ-2022

Гарангу 18 лет, в Австралии он оказался в детстве. Его родители — выходцы из Судана, но сам футболист родился в Египте. Футболом увлёкся, просматривая кассеты с игрой сборной Австралии на чемпионатах мира. А уже в 15 лет бегал за полупрофессиональный клуб и впечатлял тренера, который пророчил Гарангу великолепное будущее. Оно, кажется, всё ближе: совсем недавно футболист играл в товарняке за звёзд австралийской А-Лиги против «Барселоны» и после матча удостоился похвалы от Хави, а затем пробился в топ-чемпионат.

Первые успехи: дебют за сборную, переезд в АПЛ

В 2021 году нападающий перешёл в академию австралийского гранда — «Сентрал Кост Маринерс», и уже совсем скоро его подвели к основе. Как итог: четыре гола за 199 минут и участие в том самом матче за команду звёзд А-Лиги. Такой прогресс привлёк и топов, и сборную: в этом месяце он дебютировал за Австралию, а уже зимой перейдёт в «Ньюкасл». Шейхи отдали за игрока £ 300 тысяч и опередили ряд топовых академий мира: «Барселону», «Боруссию» и «Штутгарт» (там играет его брат Алу).

Гаранг Куол дебютирует за сборную Фото: Hannah Peters/Getty Images

Интересная деталь: сделкой занимался брат, который бегает от суда

Раньше агентом Гаранга был другой его брат, 21-летний Мавьен Куол, сотрудник банка. Но в Австралии его обвинили в краже $ 121 тысячи — Мавьен подался в бега, оставив агентскую деятельность. Тем не менее, по сообщениям британских СМИ, переход в «Ньюкасл» оформлял всё равно он: нанял нигерийского агента под это дело, и тот по его указке всё сделал.

Впереди у Куола много работы

У Гаранга не по годам развитое завершение, совершенная техника и скорость. Он если и не амбидекстр, то слабой ногой играет очень хорошо. Может действовать как на фланге, так и в центре. Но чтобы адаптироваться к английскому футболу, придётся серьезно поработать над физическим состоянием. Футболист к этому готов. «Теперь, когда я подписал контракт с «Ньюкаслом», хочу усердно тренироваться, играть. Надеюсь поехать на чемпионат мира и вернуться сюда», — сказал парень на своей презентации.

Гаранг Куол — новичок «Ньюкасла» Фото: Serena Taylor/Getty Images

Шансы поехать на ЧМ, по слухам, у него реально есть. А вот заиграть в Англии сразу не выйдет: сейчас в «Ньюкасле» раздумывают над тем, чтобы отдать Куола в краткосрочную аренду. Рассматриваются варианты в Бельгии и Португалии. Для Гаранга это крутейшая возможность адаптироваться к еврофутболу и проявить себя, а потом доказывать в Англии. С самых низов, как он это умеет.