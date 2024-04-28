Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»

Антон Шунин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу бело-голубых над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всей командой сегодня проделали большую работу. Было тяжело, но тем не менее сегодня мы выиграли», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков, проведя 26 матчей, и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо».

Материалы по теме
Александр Медведев: что с «Зенитом»? Сейчас побеседуем с игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android