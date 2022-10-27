«Даже для «Спартака» и «Зенита» Пиняеву надо выйти на другой уровень». Актуальный Осинькин

Если бы мне было далеко за 60 лет, то я бы написал, что «Крылья Советов» в прошлом сезоне и сейчас — это небо и земля. Но я не такой старый, а команда из Самары не так ужасна. Играет нестабильно, зато весело. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин рассказал «Чемпионату», что не получается и пора ли Пиняеву переходить в «Спартак».

Люди постарше, рассуждая о «Крыльях», сказали бы: команда в прошлом сезоне и сейчас — это небо и земля. Но я не такой старый, а клуб из Самары не так уж проваливается. Играет нестабильно, зато весело. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин рассказал «Чемпионату», что не получается и пора ли Пиняеву переходить в «Спартак».

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В прошлом сезоне мы привыкли к победам «Крыльев Советов». Куда они пропали?

— Сказать, что играем неудачно и провально — глупо. Нельзя так говорить. В прошлом сезоне выглядели лучше — это факт. Если говорить об объективных причинах — большая ротация. Представьте, в последнем матче с «Уралом» не было ни одного футболиста, кто был основным игроком «Крыльев» в первом круге прошлого сезона. К тому же не смогли сразу заменить лидеров. Надеемся на ребят, многие из них играют достаточно стабильно. Но состоявшимися лидерами пока ещё не стали — в процессе.



— Ротация — понятно. Что ещё?

— Не забили пару пенальти. Были ещё глупости, из-за которых лишались очков.

— Приведёте пример?

— С «Локомотивом» просто потеряли очки. Очень обидные ошибки допустили.

— Клуб не всегда был доволен судейством.

— В матчах «Крыльев» было несколько судейских ошибок, лишивших нас по одному-два очка. Но о судействе говорить не хочется.

— «Крылья» не побеждают, но конкретно по игре вопросов к команде меньше.

— По ожидаемым очкам мы на очень высоком месте. Гораздо выше, чем в прошлом сезоне. Но всё равно считаю, что тогда мы были более крепкой и сбалансированной командой. Сейчас пытаемся найти этот самый баланс.

Какое состояние у травмированных в команде?

— В «Крыльях» достаточно много травмированных. Переживаете?

— Травмы наложили огромный отпечаток на нас. За первые два тура потеряли пять футболистов — причём надолго. Выбыли Костанца и Иванисеня — Костанца только пару дней назад вернулся в расположение клуба. Большой отрезок времени пропустил Барач, Якуба только восстанавливался и получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»… У Пиняева был пневмоторакс. Только одни игроки восстановились, увеличили глубину состава, — сразу травмировались Ежов, Горшков, Зотов и Якуба. Может быть, некоторые команды могут не заметить потерю пяти футболистов, но для нас это очень серьёзно.

— Констанца вернулся после тяжёлой травмы. Как дела у Иванисени?

— Иванисеня получил очень неприятное повреждение — травму сухожилия. Сейчас находится на восстановлении в центре Эдуарда Безуглова в Москве. Скоро он вернётся в Самару.

Фернандо Костанца Фото: vk.com/fckssamara

Что с будущим Пиняева?

— Каждый месяц вокруг Пиняева появляются новости о переходе в новый клуб — на этот раз «Локомотив».

— Пиняев прибавляет. Интерес к нему может проявлять не одна команда, но и многие лидеры РПЛ. Даже европейские клубы. Но я бы хотел, чтобы он ещё остался в «Крыльях». Здесь он растёт и прибавляет. Уверен, что ему комфортно. Сергей ещё не всё взял в «Крыльях», чтобы идти дальше. Для его роста важно остаться в Самаре.

— При этом клуб вряд ли будет удерживать игрока, если получит достойное предложение.

— Мы прекрасно понимаем, что, если игроки будут прогрессировать, как сейчас Пиняев, удержать их будет трудно.

— У Пиняева была тяжёлая болезнь. Как он сейчас себя чувствует?

— Рады, что нет даже никаких намёков на остаточные явления. Но он только-только восстановился после травмы — сыграл одну полную игру.

— Давайте представим, что Пиняев приходит к вам за советом: уйти в условный «Спартак» или уехать в Европу. Что ответите?

— Думаю, нет однозначного рецепта — сразу переходить в европейский клуб или оказаться там трамплином через большую российскую команду. У каждого футболиста своя дорожка. Даже для игры в «Спартаке» и «Зените» ему нужно выйти на другой уровень. Вот когда в качестве игрока РПЛ будет показывать стабильную и понятную игру, тогда и надо принимать решения. Сейчас я отказался бы давать категоричный совет. Надо учитывать много вещей: от его будущего прогресса до уровня европейского чемпионата, куда он может перейти. Но когда ты растёшь, то мимо большого футбола точно не пройдёшь.

Сергей Пиняев Фото: vk.com/fckssamara

Почему Зиньковскому сложно в «Спартаке»?

— Обидно, что «Зиньковский» выходит в «Спартаке» лишь на замену?

— В «Спартаке» не должно быть легко. Надо пройти этот путь, побороться за место и отвоевать его. В таких командах просто так свои места не отдают.

— Как думаете, почему пока не получается?

— За полноценную борьбу в стартовом составе подвела травма плеча. Насколько знаю, Антон только сейчас чувствует себя полностью здоровым. По беседам с ним понимаю — хочет бороться.

— Как бороться за место в составе с Промесом?

— В «Спартаке» достаточно сложная и не часто встречающаяся схема: два футболиста в атакующей группе проводят один из лучших сезонов в карьере — Промес и Соболев. Бороться сложно, но можно и нужно.

Правильно ли наказали Федотова и Абаскаля?

— Удивились, что Федотова и Абаскаля дисквалифицировали после дерби?

— Во время игры такой стресс… Сейчас многое меняется из-за многочисленных камер вокруг игры. Наверное, мы к этому привыкнем. Но сейчас это смотрится с непониманием — как в таких ситуациях можно наказывать. Вообще, если бы на футбольном поле были микрофоны, то некому было бы играть.

— Наказывать за эмоции — странно?

— Везде нужна грань. Сейчас она меняется из-за количества камер. У всех должно быть личное пространство. Вот где нас снимают, а где мы на своей территории? Сейчас идёт пересмотр ценностей. Частично придётся меняться футболистам и тренерам. Но так глубоко залезать с камерами — это перебор. Мы приходим на футбол за эмоциями, а тут их вдруг нельзя проявлять. Иногда зрители и не такое скажут. Мы должны выглядеть ханжами? Момент — не очень простой. Надо пересмотреть мнение на такие ситуации.