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«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0, обзор матча 13-го тура РПЛ, видео голов Пиняева и Чирковича, 16 октября 2022 года

Как же хорош Пиняев! 17-летний талант в одиночку исполнил супергол. Видео
Михаил Рождественский
«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0
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«Крылья» уверенно приложили «Сочи» и выпрыгнули из зоны стыков.

«Крылья Советов» и «Сочи» в прошлом сезоне показали, что способны выдавать шоу. В этот раз получилось не особо ярко, но рассказать всё равно есть о чём.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Чиркович – 24'   2:0 Пиняев – 45+1'

Начало матча команды потратили на то, чтобы присмотреться друг к другу. Лишь на восьмой минуте случился первый момент: Георгий Зотов прошёл с мячом пару десятков метров и пробил с линии штрафной прямо в руки Сослану Джанаеву. Ещё некоторое время на поле была равная игра. «Крылья» и «Сочи» не показывали ничего яркого и практически не создавали явные моменты.

Всё изменилось на 24-й минуте. Максим Глушенков отдал шикарный пас и вывел Александара Чирковича один на один, а тот зарешал. 1:0!

«Крылья» празднуют гол

«Крылья» празднуют гол

Фото: vk.com/fckssamara

После гола «Крылья» принялись наращивать преимущество. Самарцы действовали заметно острее и, в отличие от соперника, создавали моменты. Вдобавок у «Сочи» явно проседал центр поля: Глушенков, уже отметившийся ассистом, раз за разом получал свободу, устраивал забеги в открытое пространство и раздавал опасные передачи.

А в самом конце первого тайма случился, пожалуй, главный хайлайт всего матча. Сергей Пиняев перехватил мяч на фланге, прибежал к штрафной и точно пробил в дальний угол. Красивый гол — уже второй для 17-летнего футболиста в этом сезоне РПЛ!

Второй тайм прошёл в максимально понятном стиле. «Сочи» позиционно атаковал и в основном пытался давить через центр с помощью быстрого розыгрыша, а «Крылья» остро контратаковали. Для Самары это были практически идеальные условия, но забить команда Игоря Осинькина больше не смогла. Впрочем, как и «Сочи».

Благодаря уверенной и вполне заслуженной победе «Крылья» выпрыгнули из зоны стыковых матчей. А вот, как казалось, фаворит встречи — «Сочи» — застрял за пределами топ-5.

Ну а Пиняев продолжает расти на наших глазах. Когда футболист в таком возрасте пользуется доверием партнёров и полностью его оправдывает, это круто, особенно для РПЛ. Остаётся надеяться, что Сергею ничто не помешает реализовать потенциал.

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