«Спартак» сыграет с «Торпедо» в ретроформе. Рассказываем, как клуб это организовал

Футболисты «Спартака» выйдут на матч с «Торпедо» в ретроформе: красной футболке с белой полосой и легендарным ромбом без мяча внутри – это отсылка к эпохе 30–40-х годов. Данный комплект – дань памяти истории клуба, которому в этом году исполнилось 100 лет.

В год столетия, который «Спартак» отмечает с апреля этого года по июнь 2023-го (1,5 сезона), у клуба планировалось два вида формы. Первый комплект – белая и красная майки с юбилейным логотипом: в красном команда дебютировала в домашней игре с «Локомотивом» в этом сезоне. Второй комплект – ретро. Его ждали вместе с юбилейным, но доставка, как рассказали источники «Чемпионата», знакомые с ситуацией, из-за внешних факторов оказалась невозможной — клуб в итоге его не получил.

Юбилейная форма хоть и пришла, но «Спартаку» доставили её в усечённом количестве – изначально договор был на большее число. Но потом сотрудничество с экипировщиком было прекращено, у Nike перед клубом уже не оставалось никаких обязательств — компания легко могла сказать, что ждать не стоит вообще ничего. Договориться всё же удалось: источники «Чемпионата» сообщают, что «Спартаку» очень помог московский офис Nike — без него юбилейную форму не доставили бы вовсе.

Часть футболок из этой партии была пустой: ни эмблемы, ни лого спонсоров – был только паттерн, который присутствует на юбилейной форме. Поэтому клуб принял решение произвести ретрокомплект собственными силами. Учитывая исходник, наиболее близким дизайн получился к эпохе 30–40-х годов. Также был доработан шрифт нанесения номеров и фамилий: он будет отличаться от классического нанесения на остальных играх чемпионата и Кубка.

Привязки к сопернику не было – отталкивались от сроков изготовления и согласования со всеми партнёрами. Получалось, что как раз клуб всё успевает к последнему домашнему матчу – с «Торпедо».

С воскресенья (30 октября) можно будет приобрести форму в официальных магазинах «Спартака» и онлайн. Комплекты доступны в лимитированном количестве, а уже с момента релиза клуб получил большое количество предзаказов. Цена та же, что и у юбилейной формы – 6999 рублей.

В прошлом году оригинальные майки стоили под 10 тысяч – такая цена была обусловлена действующим контрактом с Nike, поэтому клуб, как сообщает источник, не мог повлиять на минимальную розничную цену. Сейчас таких ограничений нет, поэтому в «Спартаке» всё проанализировали и приняли решение снизить цену до семи тысяч – это поможет выдержать и экономическую составляющую, и сделать продукт доступнее.

Форма «Спартака» Фото: spartak.com

Но это не последний ретродроп в этом году: «Спартак» планирует в ноябре выпустить в продажу коллекцию из трёх ретромаек прошлых лет.

Это не всё: клуб и в последующих сезонах планирует выходить как минимум на один матч в комплектах, привязанных к той или иной эпохе. Понятно, что сейчас есть ряд трудностей в техническом и логистическом аспектах, но клуб, насколько нам известно, планирует пока справляться своими силами.