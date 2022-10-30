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Крылья Советов — Пари НН. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Спартак» — «Торпедо», «Краснодар» — «Зенит», «Сочи» — «Урал», «Крылья», онлайн-трансляция 15-го тура РПЛ, где смотреть

Конкуренты сбросили «Спартак» вниз! Но всё можно исправить в дерби. Онлайн тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн тура РПЛ
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У «Зенита» трудный выезд в Краснодар, а у «Сочи» — шанс на реванш.

Друзья, всем привет! 15-й тур РПЛ в самом разгаре, и на воскресенье, 30 октября, выпало сразу несколько интересных матчей.

Игровой день откроют два матча, которые пройдут параллельно и начнутся в 14:00 мск. В Самаре «Крылья Советов» примут «Пари НН». Команды соседствуют в турнирной таблице и нуждаются в очках, чтобы отдалиться от зоны стыковых матчей.

В это время «Сочи» сыграет с «Уралом». Недавняя встреча этих команд завершилась победой гостей, так что у сочинцев точно будет стимул взять реванш. Но задача не из простых — «Урал» на ходу и явно будет биться до последнего.

В 16:30 мск начнётся московское дерби — «Спартак» — «Торпедо». Команды находятся в совершенно разном положении. Красно-белые не проигрывают уже полтора месяца и в случае победы вернутся на второе место. А вот их соперник застрял на дне таблицы.

Закроет тур матч «Краснодар» — «Зенит». Между командами сейчас 12 очков, но их встречи всегда отличаются яркостью, так что пропускать такое нельзя. Начало — в 19:30 мск.

В этом материале мы будем следить за всеми матчами и рассказывать вам о главных моментах. Присоединяйтесь!

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Урал
Екатеринбург
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Торпедо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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