Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2022/2023, статистика «Спартака», замены тренера Гильермо Абаскаля, сильные стороны команды, сравнение с «Зенитом»

Незаметное оружие «Спартака». Абаскаль в топе РПЛ по важному показателю
Михаил Рождественский
Как работают замены тренера Гильермо Абаскаля
Комментарии
У тренера красно-белых крутой матч-менеджмент. Лучше цифры только у «Зенита» и команды-сюрприза.

Гильермо Абаскаль продолжает удивлять. Когда летом «Спартак» неожиданно пригласил молодого тренера-ноунейма, многие были уверены, что ничем хорошим эта авантюра не закончится. Однако Абаскаль прокачал команду и принёс ей стабильность, а благодаря победе над «Химками» и вовсе стал самым продуктивным тренером в истории «Спартака» на отрезке в 19 матчей (71,93% набранных очков).

Преимущества «Спартака» понятны: характер, мощная атака, вариативность. Но есть и ещё одно, менее заметное оружие.

«Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева! «Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева!

У Абаскаля сильный матч-менеджмент. Есть даже главный джокер

Сразу обозначим важный момент: Абаскаль — молодой тренер и совершает ошибки. Возможно, отчасти за счёт этого Гильермо так ярко проявляет навык переворачивать игру. Нынешний «Спартак» способен переключать схемы прямо во время матчей, и яркий пример — недавнее дерби с ЦСКА. Владимир Федотов прочитал планы соперника, из-за чего команду Абаскаля душили практически весь первый тайм. После этого тренер «Спартака» перешёл с гибридной схемы с двумя нападающими (Руслан Литвинов действовал и в обороне, и в опорной зоне) на 4-3-3, и ход матча полностью изменился. Итог — камбэк, хоть дело и не закончилось победой.

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переключение между схемами сопровождается заменами, которые у Абаскаля неизменно дают результат. «Спартак» находится в топе команд с наибольшим количеством голевых действий от футболистов, выходивших на поле по ходу игры. Важный показатель для тренера.

Главный джокер Абаскаля — Антон Зиньковский. Это логично: возможность выпускать такого футболиста на замену — настоящая привилегия. Полузащитник в этом сезоне РПЛ менял партнёров в девяти матчах и набил 2+1 по системе «гол+пас». Второй по результативным действиям, как ни странно, Павел Маслов (два ассиста).

Лучше «Спартака» по голевым действиям после замен только две команды. Одна вас удивит

Раз уж сказали про матч-менеджмент Абаскаля, надо обязательно сравнить с показателями других команд РПЛ. И здесь «Спартак» уступает только двум командам. С «Зенитом» всё ясно: у Сергея Семака самый мощный запас в чемпионате. А вот наличие в топе «Пари НН» действительно поражает! Ну а «Торпедо» хуже всех и в турнирной таблице, и здесь.

КомандаРезультативные действия игроков, вышедших на замену (голы+ассисты)
«Зенит»12 (8+4)
«Пари НН»12 (7+5)
«Спартак»11 (6+5)
«Сочи»11 (6+5)
«Химки»6 (5+1)
«Оренбург»6 (4+2)
«Локомотив»5 (4+1)
«Ахмат»4 (3+1)
«Краснодар»4 (2+2)
ЦСКА4 (1+3)
«Факел»3 (3+0)
«Динамо»3 (2+1)
«Крылья Советов»3 (2+1)
«Ростов»2 (2+0)
«Урал»2 (1+1)
«Торпедо»0
Лучший игрок РПЛ пропустит ЧМ-2022. И дело вообще не в бане России Лучший игрок РПЛ пропустит ЧМ-2022. И дело вообще не в бане России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022