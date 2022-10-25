Незаметное оружие «Спартака». Абаскаль в топе РПЛ по важному показателю

Гильермо Абаскаль продолжает удивлять. Когда летом «Спартак» неожиданно пригласил молодого тренера-ноунейма, многие были уверены, что ничем хорошим эта авантюра не закончится. Однако Абаскаль прокачал команду и принёс ей стабильность, а благодаря победе над «Химками» и вовсе стал самым продуктивным тренером в истории «Спартака» на отрезке в 19 матчей (71,93% набранных очков).
Преимущества «Спартака» понятны: характер, мощная атака, вариативность. Но есть и ещё одно, менее заметное оружие.
У Абаскаля сильный матч-менеджмент. Есть даже главный джокер
Сразу обозначим важный момент: Абаскаль — молодой тренер и совершает ошибки. Возможно, отчасти за счёт этого Гильермо так ярко проявляет навык переворачивать игру. Нынешний «Спартак» способен переключать схемы прямо во время матчей, и яркий пример — недавнее дерби с ЦСКА. Владимир Федотов прочитал планы соперника, из-за чего команду Абаскаля душили практически весь первый тайм. После этого тренер «Спартака» перешёл с гибридной схемы с двумя нападающими (Руслан Литвинов действовал и в обороне, и в опорной зоне) на 4-3-3, и ход матча полностью изменился. Итог — камбэк, хоть дело и не закончилось победой.
Гильермо Абаскаль
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Переключение между схемами сопровождается заменами, которые у Абаскаля неизменно дают результат. «Спартак» находится в топе команд с наибольшим количеством голевых действий от футболистов, выходивших на поле по ходу игры. Важный показатель для тренера.
Главный джокер Абаскаля — Антон Зиньковский. Это логично: возможность выпускать такого футболиста на замену — настоящая привилегия. Полузащитник в этом сезоне РПЛ менял партнёров в девяти матчах и набил 2+1 по системе «гол+пас». Второй по результативным действиям, как ни странно, Павел Маслов (два ассиста).
Лучше «Спартака» по голевым действиям после замен только две команды. Одна вас удивит
Раз уж сказали про матч-менеджмент Абаскаля, надо обязательно сравнить с показателями других команд РПЛ. И здесь «Спартак» уступает только двум командам. С «Зенитом» всё ясно: у Сергея Семака самый мощный запас в чемпионате. А вот наличие в топе «Пари НН» действительно поражает! Ну а «Торпедо» хуже всех и в турнирной таблице, и здесь.
|Команда
|Результативные действия игроков, вышедших на замену (голы+ассисты)
|«Зенит»
|12 (8+4)
|«Пари НН»
|12 (7+5)
|«Спартак»
|11 (6+5)
|«Сочи»
|11 (6+5)
|«Химки»
|6 (5+1)
|«Оренбург»
|6 (4+2)
|«Локомотив»
|5 (4+1)
|«Ахмат»
|4 (3+1)
|«Краснодар»
|4 (2+2)
|ЦСКА
|4 (1+3)
|«Факел»
|3 (3+0)
|«Динамо»
|3 (2+1)
|«Крылья Советов»
|3 (2+1)
|«Ростов»
|2 (2+0)
|«Урал»
|2 (1+1)
|«Торпедо»
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