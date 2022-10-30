Уникальный розыгрыш углового в РПЛ. Один и тот же игрок забил 4 одинаковых гола! Видео

В 15-м туре РПЛ «Сочи» принимает «Урал». Хозяева, пропустившие девять голов в двух последних матчах, открыли счёт первыми. Кристиан Нобоа реализовал пенальти на 28-й минуте, отличившись в 10-й раз в нынешнем сезоне. «Урал» при Викторе Гончаренко совсем другая команда, и через три минуты после гола «Сочи» гости сравняли. Юрий Газинский забил четвёртый одинаковый мяч за 10 дней – 1:1.

Почему одинаковый? Потому что 20 октября в матче Кубка России с тем же «Сочи» полузащитник «Урала» забил аналогичные мячи. Таким образом, он открыл счёт на 28-й минуте.

А на 39-й минуте Газинский во второй раз за матч вывел «Урал» вперёд.

Неделю назад гол Газинского в матче с «Крыльями Советов» стал победным – 2:1.

Получается, что у «Урала» и «Ростова» отлично работают розыгрыши. Екатеринбуржцы выжимают максимум из угловых ударов, а у команды Валерия Карпина классно взаимодействует связка Уткин – Комличенко. Что касается Газинского, то он оформил уже 4+3 по «гол+пас» в 13 матчах во всех турнирах. Последний раз 33-летний полузащитник отличался семью результативными действиями, и больше в сезоне-2018/2019.