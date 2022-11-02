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Лысые тренеры в футболе: тест, фото – угадайте тренера по лысине: Гвардиола, тен Хаг, Черчесов, Федотов, Зидан

Тен Хаг или Черчесов? Попробуйте отличить тренера по его лысине!
Полина Куимова
Попробуйте отличить тренера по его лысине! Тест
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Кажется, самый сложный тест в истории «Чемпионата».

Внимание! Этот тест не призван кого-то оскорбить или обидеть.

Для многих тренеров их причёска – часть неповторимого стиля, их визитная карточка. Особенно это касается тех, кто много лет ходит лысым: вряд ли вы представляете Хосепа Гвардиолу или Зинедина Зидана в другом образе. Давайте проверим, как хорошо вы знаете культовые лысины!

Что дано:

  • восемь вопросов;
  • коллаж из двух фотографий и вопрос, где изображён тот или иной тренер;
  • нужно посмотреть на почти идентичные лысые головы и разобраться, чья из них принадлежит загаданному человеку – левая или правая.

Всё! Правила простые, а вот вопросы – ой какие сложные.

Если у вас не отображается наш тест, то вы можете пройти его по следующей ссылке.

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