Тен Хаг или Черчесов? Попробуйте отличить тренера по его лысине!

Внимание! Этот тест не призван кого-то оскорбить или обидеть.

Для многих тренеров их причёска – часть неповторимого стиля, их визитная карточка. Особенно это касается тех, кто много лет ходит лысым: вряд ли вы представляете Хосепа Гвардиолу или Зинедина Зидана в другом образе. Давайте проверим, как хорошо вы знаете культовые лысины!

Что дано:

восемь вопросов;

коллаж из двух фотографий и вопрос, где изображён тот или иной тренер;

нужно посмотреть на почти идентичные лысые головы и разобраться, чья из них принадлежит загаданному человеку – левая или правая.

Всё! Правила простые, а вот вопросы – ой какие сложные.

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