Тен Хаг или Черчесов? Попробуйте отличить тренера по его лысине!
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Кажется, самый сложный тест в истории «Чемпионата».
Внимание! Этот тест не призван кого-то оскорбить или обидеть.
Для многих тренеров их причёска – часть неповторимого стиля, их визитная карточка. Особенно это касается тех, кто много лет ходит лысым: вряд ли вы представляете Хосепа Гвардиолу или Зинедина Зидана в другом образе. Давайте проверим, как хорошо вы знаете культовые лысины!
Что дано:
- восемь вопросов;
- коллаж из двух фотографий и вопрос, где изображён тот или иной тренер;
- нужно посмотреть на почти идентичные лысые головы и разобраться, чья из них принадлежит загаданному человеку – левая или правая.
Всё! Правила простые, а вот вопросы – ой какие сложные.
Если у вас не отображается наш тест, то вы можете пройти его по следующей ссылке.
Комментарии
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