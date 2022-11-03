Самый голевой сезон Промеса в «Спартаке». Тогда он выбил суперцифры, но не стал лучшим

В 30 лет Квинси Промес вновь выжимает из себя праймовую форму. Сейчас он лучший по системе «гол+пас» в лиге с 18 (12+6) очками и одновременно её главный бомбардир. При этом у него не 15 матчей, как у большинства конкурентов, а 14. Он вновь стал ведущим игроком «Спартака», но теперь – вместе с Александром Соболевым: именно эти двое обеспечивают команде борьбу как минимум за второе место. Что для нашей лиги уже успех.
Хотя изначально по Квинси были сомнения. И первый полноценный сезон после возвращения в «Спартак» он провёл средне. Как и вся команда. Зато получил награду лучшему игроку. Но с приходом Абаскаля состоялась реальное возрождение. Квинси ушёл с привычного фланга и стал играть ближе к центру, иногда вообще вторым форвардом с Соболевым. И это сразу позволило улучшить все ключевые показатели – например, он наносит в среднем около трёх ударов за матч.
Промес признавался, что Абаскаль дал ему много свободы в атаке – из центра он может смещаться на любые фланги, постоянно меняться с партнёрами и путать защиту. Это здорово работает. Да, в оборону он бежит уже не так активно, как несколько лет назад, но это точно не главное требование. Работа Квинси — дать результат в атаке. И с ней он отлично справляется.
Всё идёт к тому, что в нынешнем сезоне он побьёт собственный же рекорд по количеству забитых голов. Удивительно, но достижение голландец установил даже не в чемпионском сезоне, а за год до того, как взять титул. Серия запустилась в конце лета 2015-го – тогда Квинси положил 18 мячей в 30 матчах – лучший результат в его карьере.
Дмитрий Аленичев и Квинси Промес
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
И да, тогда он тоже не был привязан к конкретной позиции. Аленичев весь сезон экспериментировал со схемами – то бросал вперёд Мовсисяна с Зе Луишем, то менял кого-то из них на Промеса, то вообще опускал голландца в полузащиту. Но это шло только на пользу. За первые два с половиной месяца Квинси сделал три дубля – «Крыльям», «Амкару» и «Динамо» – во всех матчах красно-белые победили. В конце ноября игрок запустил новую серию – решил забивать в каждом матче: до конца года огорчил «Краснодар», «Рубин» и снова «Крылья». А до этого забил ещё один мяч «Ростову». Итог – в осенней части сезона у него 10 голов, среди них пять победных. Не удивительно, что сразу полетели слухи, будто парнем интересуются «Юве», «Атлетико», «Арсенал» и другие. Якобы скауты даже приезжали лично смотреть игрока и даже запускали предварительные переговоры. Но сам Квинси не хотел уходить до того, как выиграет с клубом какой-либо титул.
Той весной у него был всего один дубль – в игре с «Динамо». Но ещё шесть мячей забиты разным клубам – три стали победными. Увы, все старания голландца не помогли команде зацепиться хотя бы за медали: «Спартак» занял пятое место, отстав от первого на 15 очков. Чемпионом тогда стал ЦСКА. Да, было время, когда не только «Зенит» завоевывал трофей.
Интересно, что даже 18+4 не позволили Квинси стать лучшим бомбардиром чемпионата. 20 голов забил Фёдор Смолов, выступавший в тот момент за «Краснодар». Его же признали лучшим игроком. Но Промес получил полное признание от болельщиков «Спартака» – они выбрали его лучшим внутри команды.
Сейчас Квинси может закрыть старый гештальт. Взять титул лучшего бомбардира вместе с призом лучшему игроку. Надо лишь продолжать в том же духе.
- 3 ноября 2022
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