«Я настраивался на сезон без поражений». Теперь «Зенит» точно не превзойдёт «Спартак»

Это однозначно самый неожиданный результат тура. «Зенит» проиграл впервые в сезоне и теперь точно не побьёт рекорд «Спартака». В 1992-м и 1994-м КБ проиграли в чемпионате только раз. Но это достижение ещё можно повторить. Сергей Семак на пресс-конференции отдельно отметил этот момент, заявив, что невозможно пройти весь сезон без поражений.

«Какого-то феномена «Ахмата» нет. Каждый сезон есть какая-то команда, которая отбирает очки. Был «Рубин», с которым мы сыграли вничью и проиграли, был «Сочи», с которым так же сыграли. В этом году – «Ахмат». К сожалению для нас, каждый год ситуация повторяется.

Наше дело минимизировать количество матчей, в которых мы будем терять очки, и в каждой игре настраиваться на победу. Что будет в конце сезона – посмотрим. На сегодняшний день мы точно не готовы пройти весь чемпионат без поражений» – сказал главный тренер.

Ещё Семак остался недоволен игрой конкретных игроков. Впрочем, как и всей команды.

«Первый тайм, особенно начало, мы провалили и где-то действовали безобразно в обороне. На тех скоростях, которые мы показывали, то как мы перестраивались – это достаточно тяжёлое зрелище.

Что касается второго пропущенного, Чистяков виноват на все сто. Он выглядел не очень уверенно.

Все рекорды или дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от главной и важной цели – выходить на каждый матч как на последний, показывать хорошую игру», – сказал он.

Дмитрий Чистяков Фото: fc-zenit.ru

Один из антигероев матча Дмитрий Чистяков оказался немногословен.

«Много моментов у наших ворот пропустили. Не могу сказать, почему у нас не получилась игра в начале. Чего не хватило для победы? Голов. Замена? Я с ней согласен», – отметил футболист.

У Андрея Мостового сегодня день рождения. К журналистам он вышел с подарками от болельщиков.

«Впервые в карьере такое, что играю в свой день рождения. Сделал себе подарок – забил гол. Но команда проиграла, поэтому всё насмарку.

Первое поражение в сезоне, ещё и дома — очень неприятно. Не знаю, как у других, но у меня был настрой пройти весь этот сезон без поражений. Думаю, что у нас было всё, чтобы это сделать. Сегодня получилось супернеожиданное поражение», – сказал полузащитник.

Зато в «Ахмате» все были довольны.

«Сложный матч. Ясно, что «Зенит» – титульный клуб с хорошим подбором футболистов. В первом тайме выполнили план на игру, прессинговали, проводили атаки. Могли третий мяч забить. Во втором тайме не хватило силёнок, делали замены. Остались без мяча, хоть и мы не хотим так играть. Потом перестроились. Выглядели целеустремлённее соперника. И, слава богу, выиграли.

Я против «Зенита» часто играл, ещё когда в команде был Халк. Так что знаю стилистику. Для меня это просто три очка. И возможность подняться в таблице», – подчеркнул главный тренер Сергей Ташуев.

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия также не скрывал удовлетворения.

«Мы забили на первой минуте. Следовало от нас потом ждать, что мы немного сядем. Играли больше на контратаках. «Зенит» в принципе играет больше с мячом.

Повезло, что забили на первой минуте. Быстрые два гола определили ход игры. В любом случае это «Зенит». Они уже несколько лет фавориты чемпионата. Для нас, конечно, радость, а особенно на выезде», – добавил голкипер.