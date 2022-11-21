Этого ещё не хватало! У болельщиков пропали билеты прямо перед матчем ЧМ-2022!

Второй день чемпионата мира в Катаре – новые сложности. За несколько часов до матча Англия – Иран у болельщиков начались проблемы с билетами: официальное билетное приложение ФИФА перестало прогружать страницу, выдавая ошибку.

Как теперь болельщикам попасть на стадион?

Российские болельщики, которых в Катар прибыло около пяти тысяч человек, ещё утром сообщали «Чемпионату», что ФИФА начала присылать им письма с просьбой распечатать их вместе с билетом – якобы это поможет попасть на стадион. «Как минимум на матч Англия – Иран уже рассылают, люди заходят именно по таким письмам на стадион», – рассказал болельщик Сергей. Вот как выглядит письмо с QR-кодом, по которому фанат должен был попасть на трибуны.

Письмо с данными билета Фото: «Чемпионат»

У другого человека ситуация была хуже: письмо от ФИФА пришло только с одним QR-кодом, хотя у болельщика было два билета. Так называемые гостевые билеты по этому коду не открываются, хотя они были куплены. «Говорят, что если не выходить из приложения, билеты отображаются, но их нельзя переслать гостям, как раньше. Также непонятно, появится ли QR-код у таких билетов возле стадиона», – сообщил российский болельщик Андрей.

«У кого-то пропали билеты вообще. У кого-то они есть, но их невозможно переслать. QR-код не активируется. ФИФА начало рассылку писем в PDF с QR-кодами для прохода на матч», – делится другой обладатель билета на матч.

Проблемы возникли не только у российских любителей футбола: за час до начала матча болельщики выстроились в огромной очереди около шатра, где распечатывают билеты.

Очереди у билетного центра Фото: «Чемпионат»

Народ делился друг с другом, показывая экраны телефонов: на всех было одно и то же изображение с ошибкой. «Что с этим делать? Куда написать?» – недоуменно восклицал иранский болельщик. Мексиканец, который стоял рядом, тщетно прогружать страницу в приложении, но утыкался в одну и ту же подпись.

С каждой минутой людей становилось всё больше – очередь растягивалась, но при этом не двигалась. Волонтеры по мегафону сообщали, что болельщики могут пройти на стадион без кода – достаточно показать письмо-подтверждение о приобретении билетов. «Да, всё здорово, но я ещё купил билеты для жены, а они в этом письме не отображаются», – восклицал англичанин.

Матч уже начался, а люди так и продолжали стоять. В какой-то момент пришёл катарец с бейджем на груди и объяснил болельщикам, что они могут пройти по письму, поэтому не стоит стоять в очереди для печати билетов. К этому сообщению люди при этом настороженно относились, потому что некоторые волонтёры говорили обратное.

К счастью, спустя 15 минут после начала матча очередь задвигалась быстрее, и народ всё же попал на стадион. Позже оказалось, что катарец с бейджиком не врал – многие действительно прошли на трибуну просто по письму-подтверждению.