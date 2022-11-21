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ЧМ-2022: травма вратаря сборной Ирана Алирезы Беиранванда в матче со сборной Англии – подробности

Жуткая травма на старте ЧМ-2022! Вратарь-рекордсмен потерял сознание после столкновения
Павел Прохоров
Вратарь-рекордсмен потерял сознание
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Англичане воспользовались потерей голкипера соперника.

Матч Англия – Иран начался с тяжёлой травмы вратаря. Уже на восьмой минуте голкипер номинальных гостей Алиреза Беиранванд сыграл на выходе, коснувшись мяча перчаткой, но врезался в своего же защитника. Вратарю сборной Ирана потребовалась медицинская помощь, однако она не помогла. Проведя на поле ещё пару минут, футболист попросил замену. К счастью, у главного тренера сборной Ирана большой выбор: он взял на чемпионат мира в Катар четырёх вратарей, и вместо травмированного вышел Сейед Хоссейн. Алиреза Беиранванд покинул поле на носилках.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 16:00 МСК
Англия
Окончен
6 : 2
Иран
1:0 Беллингем – 35'   2:0 Сака – 43'   3:0 Стерлинг – 45+1'   4:0 Сака – 62'   4:1 Тареми – 65'   5:1 Рашфорд – 71'   6:1 Грилиш – 90'   6:2 Тареми – 90+13' (пен)

Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда произвели замену по протоколу, связанному с сотрясением мозга, она считается дополнительной к разрешённым пяти перестановкам. Таким образом, у главного тренера сборной Ирана остались все замены. Что касается Алирезы Беиранванда, то он не смог повторить или побить свой рекорд по дальности ввода мяча в игру рукой. Шесть лет назад, 11 октября 2016 года, вратарь попал в Книгу рекордов Гиннесса – брошенный им мяч преодолел дистанцию в 61 метр и 26 миллиметров.

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Вышедший на замену Сейед Хоссейн продержался всего 15 минут: на 35-й минуте Джуд Беллингем открыл счёт в матче с подачи Люка Шоу, а затем британцы забили ещё дважды благодаря Букайо Саке и Рахиму Стерлингу. Любопытно, что из-за травмы Беиранванда судья добавил к основному времени первого тайма аж 14 минут.

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