Жуткая травма на старте ЧМ-2022! Вратарь-рекордсмен потерял сознание после столкновения

Матч Англия – Иран начался с тяжёлой травмы вратаря. Уже на восьмой минуте голкипер номинальных гостей Алиреза Беиранванд сыграл на выходе, коснувшись мяча перчаткой, но врезался в своего же защитника. Вратарю сборной Ирана потребовалась медицинская помощь, однако она не помогла. Проведя на поле ещё пару минут, футболист попросил замену. К счастью, у главного тренера сборной Ирана большой выбор: он взял на чемпионат мира в Катар четырёх вратарей, и вместо травмированного вышел Сейед Хоссейн. Алиреза Беиранванд покинул поле на носилках.
Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда произвели замену по протоколу, связанному с сотрясением мозга, она считается дополнительной к разрешённым пяти перестановкам. Таким образом, у главного тренера сборной Ирана остались все замены. Что касается Алирезы Беиранванда, то он не смог повторить или побить свой рекорд по дальности ввода мяча в игру рукой. Шесть лет назад, 11 октября 2016 года, вратарь попал в Книгу рекордов Гиннесса – брошенный им мяч преодолел дистанцию в 61 метр и 26 миллиметров.
Вышедший на замену Сейед Хоссейн продержался всего 15 минут: на 35-й минуте Джуд Беллингем открыл счёт в матче с подачи Люка Шоу, а затем британцы забили ещё дважды благодаря Букайо Саке и Рахиму Стерлингу. Любопытно, что из-за травмы Беиранванда судья добавил к основному времени первого тайма аж 14 минут.
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