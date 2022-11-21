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Чемпионат мира по футболу в Катаре: протесты Ирана в игре с Англией, футболисты не пели гимн, баннеры на трибунах

«Наши люди несчастны». Сильные политические протесты футболистов и болельщиков Ирана на ЧМ
Полина Куимова
«Женщина. Жизнь. Свобода»
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Для иранцев чемпионат мира – безопасное место выражения своей позиции. Футболисты, например, отказались петь гимн страны.

«Для меня попасть на стадион сегодня – большая победа», – сказала иранская девушка Мариам. Снимать себя она не разрешила, потому что на её голове не было хиджаба: длинные волосы спадали на плечи, нарушая иранские законы. «Я надеюсь, что однажды мы добьёмся права приходить на футбол у себя в стране», – добавила она.

В Иране женщинам запрещено посещать стадион с 1976 года – с начала Исламской революции. С тех пор этот закон и нарушался, и порой ослаблялся, пусть и разово: в 2018 году девушек пустили на товарищеский матч Ирана и Боливии, год спустя – позволили посмотреть на отборочные игры на ЧМ, в этом августе – пустили на матч национального чемпионата, выделив 500 мест на 100-тысячном стадионе.

Болельщики сборной Ирана

Болельщики сборной Ирана

Фото: Julian Finney/Getty Images

Для иранок единственная легальная возможность посмотреть футбол на стадионе – матчи за пределами страны. В этот раз нахождение на трибуне стало ещё важнее и особеннее.

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Чемпионат мира в Катаре, который на карте расположен рядом с Ираном, стал точкой политической мобилизации иранцев, которые протестуют с сентября. Массовые акции вспыхнули в стране после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, а после скончалась в больнице. Протесты охватили города по всему Ирану: люди выходили под лозунгами «Женщина, жизнь, свобода», публично обрезая волосы и сжигая хиджабы в знак женского неповиновения. О происходящем высказывались иранские звёзды, в том числе и Сердар Азмун: он поддержал женщин и сказал, что правительство поступает позорно.

Протесты в Иране

Протесты в Иране

Фото: Getty Images

Ситуация разделила страну в том числе и на футбольном поле: иранцы спорили друг с другом, стоит ли поддерживать национальную сборную на чемпионате мира. Одни говорили, что игроки представляют правящих диктаторов, поэтому не заслуживают даже участвовать в турнире (активисты зашли в этой идее настолько далеко, что отправили в ФИФА письмо с требованием отстранить сборную). Другие – защищали футболистов, утверждая, что они тоже выступают против правящего режима, а на чемпионате мира будут представлять страну, а не правящую партию.

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К согласию стороны не пришли, поэтому в Катаре собралось немало иранцев. Но многие из тех, кто не стал бойкотировать выступление сборной на чемпионате мира, приехали сюда для транслирования позиции, за которую в Иране можно оказаться под арестом.

Протесты перед матчем Англия — Иран

Протесты перед матчем Англия — Иран

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

По дороге к стадиону болельщики размахивали флагами, в центре которых вместо красных мячей и полумесяцев (символ пять столпов ислама) был указан протестный слоган: «Женщина. Жизнь. Свобода».

«На национальном флаге на месте символа образуется слово «Аллах», – объяснил «Чемпионату» Артем Адрианов, специалист Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М.Примакова. – До Исламской революции вместо этого так был изображён лев, поэтому предполагаю, что для протестующих нынешнее изображение на флаге – символ Исламской республики. Убирая со флага символику, они показывают также, что не хотят ни возврата к монархии, ни исламскую республику»

Некоторые иранцы явно приехали на чемпионат мира просто повеселиться: шумными группами они ходили по территории арены, дуя в громкие дудки и что-то скандируя на персидском.

Но у кого-то даже в веселье выражалась позиция – в какой-то момент в центре группы болельщиков оказалась иранская девочка, которая начала танцевать. Мужчины аплодировали ей, присев на корточки, чтобы быть с ней как бы на одном уровне.

Во время исполнения гимна иранцы погрузили трибуны в гул неодобрения – обычно стадион поёт, потому что это своего рода момент гордости и торжество патриотизма, но на этот раз всё было иначе. Футболисты тоже не пели, а плотно, сомкнув рты, смотрели куда-то в пустоту. Такой шаг – большой поступок от игроков сборной, в искренность протестности которых до последнего верили далеко не все в Иране.

Футболисты Ирана во время исполнения гимна

Футболисты Ирана во время исполнения гимна

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На трибунах после стартового свистка акции продолжились: появлялись баннеры, содержание которых было одной направленности – борьба за женщин и свободу, выступление против правительства.

Трибуна болельщиков сборной Ирана

Трибуна болельщиков сборной Ирана

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

А после матча на пресс-конференции мощное заявление сделал капитан иранской сборной: Эхсан Хаджсафи сказал, что пора признать – «условия в Иране неправильные». «Наши люди несчастны, – продолжил он мысль. – Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или должны их не уважать. Всё, что у нас есть, это они, и мы должны за них биться. Мы обязаны хорошо выступить, насколько это возможно, забивать голы, чтобы порадовать храбрых людей Ирана своим результатом».

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