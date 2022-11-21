Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?!

Сборная Англии теперь тоже в деле! Второй игровой день чемпионата мира в Катаре начался с матча англичан с Ираном. И закончилось всё настоящим унижением.

Англия на первых минутах завладела мячом и даже претендовала на пенальти: Гарри Магуайра слишком откровенно обняли во время розыгрыша углового, но судья не стал назначать одиннадцатиметровый.

А потом случился один из ключевых эпизодов матча. Вратарь иранцев Алиреза Беиранванд пошёл на перехват подачи и столкнулся лицами с защитником. Повтор выглядел жутко, и дальнейшие события подтвердили опасения. Беиранванд провёл на газоне больше 10 минут и, несмотря на сломанный нос, продолжил играть. Но продлилось это недолго: вратарь один раз пробил по мячу и вскоре признал, что лучше уйти с поля. Пришлось менять на Сейеда Хоссейна.

Травма Беиранванда Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После замены голкипера сборная Ирана ненадолго приободрилась и забрала мяч. Но плодов это не принесло, и вскоре картина изменилась. Некоторое время болельщики наблюдали за унылыми качелями без моментов.

А после получаса игры у англичан наконец пошло. Сначала Мэйсон Маунт не попал в ближний угол после прострела, затем Магуайр попал в перекладину после подачи с углового. А на 35-й минуте пришёл и гол: Джуд Беллингем здорово подстроился под подачу Люка Шоу и пробил головой в девятку.

Иран с каждой минутой усиливал ощущение, что никакой борьбы в этом матче не будет. Англичане же уловили этот настрой и пошли добивать соперника. Букайо Сака сделал 2:0 эффектным ударом с лёту под перекладину. Иранцы были недовольны, потому что Магуайр, скинувший мяч партнёру головой, насел на защитника, но судьи не стали ничего отменять.

А спустя три минуты в ворота Ирана залетел и третий мяч — Рахим Стерлинг замкнул прострел Гарри Кейна. Тем временем выяснилось, что все недооценили потраченное на лечение Беиранванда время. Иначе как объяснить, что судья добавил к первому тайму 14 минут?

Главный тренер иранцев, опытный Карлуш Кейруш, должен был предпринять хоть какую-то попытку перевернуть игру. И сделал это, провернув в перерыве аж три замены. Правда, на ходе матча это всё не сказалось — уж слишком комфортно себя чувствовали англичане, и слишком большой была разница в классе футболистов. К тому же у Англии практически без помех работала любимая схема с игрой через фланги и полуфланги.

На 62-й минуте Сака оформил дубль, и выглядело это уже до неприличия просто. Вряд ли для защитников Ирана секрет, что вингер англичан — левша, но никто из них не смог накрыть соперника. В итоге Сака бил без какого-либо сопротивления. 4:0.

Букайо Сака (в центре) Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Четвёртый гол англичан, как ни странно, дал небольшой шанс Ирану. Команда Гарета Саутгейта расслабилась настолько, что у соперника стали возникать моменты. И один из них привёл к голу — классно открылся и разобрался в одно касание Мехди Тареми. Кстати, для сборной этот нападающий, возможно, сейчас даже бóльшая звезда, чем Сердар Азмун. Легенда РПЛ даже вышла на замену на 77-й минуте, но об этом быстро забыли и вспомнили только в самой концовке, когда он не реализовал выход один на один — Пикфорд перевёл удар иранца в перекладину.

По такой игре счёт 4:1, вероятно, вполне устраивал Иран. Но, как выяснилось, Англия свои планы ещё не реализовала. На поле вышли Маркус Рашфорд и Джек Грилиш и вонзили ещё по голу. Первый убрал защитника на замахе и покатил с левой, а второй замкнул в пустые после прострела Каллума Уилсона.

А ещё оказалось, что последнего слова не сказал и судья. Бразильцу Рафаэлу Клаусу показалось мало семи голов и бесконечного первого тайма, поэтому он накинул ещё 10 минут! Просто представьте: 24 добавленные минуты в одном матче. Просто невероятно.

Если думаете, что это, наконец, всё, то нет. Судья напоследок назначил пенальти в ворота англичан с помощью VAR, и Тареми оформил дубль. Причём к монитору Клаус понёсся, когда время на таймере уже перевалило за 100 минут.

Наверняка большинство из вас ждали победы Англии, но уж точно мало кто думал, что матч получится именно таким. С кучей голов и добавленных минут. Вопрос только один: Иран вообще соответствует уровню чемпионата мира?