«Иран – на ЧМ, будто ничего не происходит. Стыдно». Матч с Англией смешали с политикой

В разговорах о сборной Ирана на чемпионате мира будет больше политики, чем футбола. Здесь и история взаимоотношений иранцев с США (эти команды сыграют в 3-м туре), и ситуация в самой азиатской стране из-за антиправительственных протестов. Британские журналисты перед матчем Англии с Ираном даже разозлили на пресс-конференции капитана Ирана Алирезу Джаханбакша.

«Не мешают ли протесты в Иране подготовке сборной к чемпионату мира? Не удивлен, что вы задаёте такой вопрос. Полагаю, вы из английских СМИ? Если честно, я не уверен, что вы бы задали такой вопрос, если бы Англии не было в нашей группе. Кроме того, мы уже несколько недель сталкиваемся с этим вопросом от английских журналистов: я видел все заголовки по мере приближения чемпионата мира. Это ментальные игры. Но мы сыграем важнейший матч в жизни и концентрируемся только на этом», – отреагировал Джаханбакш, выступавший, к слову, в АПЛ за «Брайтон» (с 2018 по 2021 год).

Главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша тоже спрашивали об антиправительственных акциях, пусть он и португалец. 69-летний специалист сказал, что во время ЧМ-2022 игроки могут свободно поддерживать протесты, как и «футболисты из любой другой страны, если это соответствует правилам чемпионата мира и духу игры».

Но, конечно, не всё так просто, как говорит Кейруш. Португальский тренер задержал объявление состава сборной Ирана на чемпионат мира, отменив посвящённую этому пресс-конференцию. Сообщалось, что причиной было давление со стороны Минспорта Ирана и федерации футбола страны, требовавших не включать в заявку Сердара Азмуна. Экс-нападающий «Зенита» публично поддержал протесты. В конце концов, Азмуна включили в окончательную заявку, хотя готовность нападающего вызывает сомнения: Сердар не играл за «Байер» с конца сентября из-за травмы. Главная надежда Ирана в атаке сейчас – форвард «Порту» Мехди Тареми. В нынешнем сезоне он забил 13 голов в 19 матчах во всех турнирах.

Между тем, игроки сборной Ирана и сам Кейруш подверглись критике на родине за встречу с президентом страны Эбрахимом Раиси перед вылетом в Катар. На этом мероприятии не присутствовали Азмун и другие выступающие за границей футболисты национальной команды, которые критиковали политику властей. Они присоединились к сборной в Дохе.

Карлуш Кейруш и сборная Ирана Фото: Jay Barratt/Getty Images

Британское издание The Guardian выпустило на днях статью с громким заголовком: «Иран воюет со своим народом. ФИФА не позволит этому испортить свой Кубок мира». Автор текста Саймон Тисдалл написал: «Под давлением кровавого режима сборная Ирана на ЧМ-2022 будет играть с Англией, Уэльсом и США, как будто ничего непредвиденного не происходит. Это ненормально. По правде говоря, за такое просто стыдно.

Тем не менее мало кто сомневается, что Team Melli, как называют национальную команду, появится в Дохе. Штрафы за отказ играть ужасающие, и, похоже, бойкота не будет. По разным причинам команды Англии, США и Уэльса, вероятно, тоже поступят так, как им говорят. На кону национальный престиж и большие деньги. С политической точки зрения, отказаться было бы практически невозможно. С человеческой — это отвратительно… Странная, но настойчиво продвигаемая идея, что спорт может каким-то образом быть изолированным или освобожденным от политического и социально-экономического порядка, в котором он существует, лежит в основе ошибочного выбора Катара – близкого союзника Ирана – страной-хозяйкой чемпионата мира».

Тисдалл пафосно закончил свой текст: «Забудьте о гимнах «всеобщим правам», разговорах об «исключительном глобальном карнавале» и «беспрецедентном фестивале футбола». Как шоу человеческого самообмана, отмежевания и вопиющего лицемерия, ЧМ-2022 будет настоящим рекордсменом».

О влиянии происходящего в азиатской стране на сборную пишут не только английские журналисты. Сайт Dеutsche Welle (включён в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата») опубликовал статью под названием «В Иране нет никаких признаков ожидания чемпионата мира по футболу». Авторы текста отмечают, что у болельщиков появилась неприязнь к сборной Ирана. С точки зрения значительной части населения, команда не смогла «дистанцироваться от жестокого подавления режимом народно-революционного освободительного движения». В результате пострадал имидж лучших футболистов Ирана. Поэтому, в отличие от предыдущих выступлений на чемпионатах мира, многие иранские болельщики не считают сборную послом страны на международной арене.

По мнению журналистов, внутри самой Team Melli политическая ситуация привела к глубоким разногласиям, поскольку игроки «по-разному реагировали на призывы людей к свободе, демократии, самоопределению и борьбе с различными видами государственной дискриминации». Но на ЧМ-2022 футболисты могут более открыто выражать свою позицию. Журналисты отмечают, что во время последнего товарищеского матча с Никарагуа (1:0) только двое из одиннадцати футболистов подпевали гимну Исламской Республики, а, кроме того, команда не стала праздновать победный гол.