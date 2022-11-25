Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг

На чемпионате мира в Катаре завершился 1-й тур группового этапа. Одни сборные — вроде Бразилии, Испании и Англии — оправдали ожидания на 100%, другие — как Аргентина и Германия — разочаровали своих болельщиков. Однако не всегда счёт отражает реальное положение дел. Поэтому мы решили на время всего турнира запустить обновляемый рейтинг фаворитов.

В нём будут все 32 сборные, и нет чётких критериев – только ваши ощущения. Именно в зависимости от мнения людей выстраивается список. Считаете, что Аргентина, несмотря на позор, должна быть ближе к первому месту? Нажимайте на стрелку вверх «↑». Уверены, что Португалия переоценена? Нажимайте стрелочку вниз «↓».

Данные будут обновляться в реальном времени, и голосовать вы сможете на протяжении всего турнира. Однако мы надеемся, что ваш выбор будет обусловлен не только личными симпатиями.

Приходите в комментарии, чтобы объяснить свой выбор! Будет интересно, изменятся ли ваши предпочтения по ходу турнира.

Что такое «Рейтинги» на «Чемпионате»: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».