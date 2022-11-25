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Чемпионат мира — 2022 в Катаре, лучшие сборные турнира, рейтинг, ЧМ-2022, Бразилия, Испания, Англия, Франция, Португалия

Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг
Михаил Рождественский
Чемпионат мира — 2022 в Катаре, лучшие сборные
Комментарии
Бразилия? Испания? Франция? Или Англия? А может, вообще Саудовская Аравия? Выбираете вы! Голосование продлится до финала ЧМ-2022.

На чемпионате мира в Катаре завершился 1-й тур группового этапа. Одни сборные — вроде Бразилии, Испании и Англии — оправдали ожидания на 100%, другие — как Аргентина и Германия — разочаровали своих болельщиков. Однако не всегда счёт отражает реальное положение дел. Поэтому мы решили на время всего турнира запустить обновляемый рейтинг фаворитов.

В нём будут все 32 сборные, и нет чётких критериев – только ваши ощущения. Именно в зависимости от мнения людей выстраивается список. Считаете, что Аргентина, несмотря на позор, должна быть ближе к первому месту? Нажимайте на стрелку вверх «↑». Уверены, что Португалия переоценена? Нажимайте стрелочку вниз «↓».

Данные будут обновляться в реальном времени, и голосовать вы сможете на протяжении всего турнира. Однако мы надеемся, что ваш выбор будет обусловлен не только личными симпатиями.

Приходите в комментарии, чтобы объяснить свой выбор! Будет интересно, изменятся ли ваши предпочтения по ходу турнира.

Что такое «Рейтинги» на «Чемпионате»: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: Какая сборная главный фаворит чемпионата мира – 2022?
Сборная Бразилии
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
1 место
Сборная Бразилии

Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Бразилия — Швейцария
  • 2.12: Камерун — Бразилия

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы G.

Сборная Испании
Фото: Buda Mendes/Getty Images
2 место
Сборная Испании

Первый матч: Испания — Коста-Рика — 7:0
Голы: Ольмо, 11 — 1:0, Асенсио, 21 — 2:0, Торрес, 31 (пен.) — 3:0, Торрес, 54 — 4:0, Гави, 74 — 5:0, Солер, 90 — 6:0, Мората, 90+2 — 7:0.

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Испания — Германия
  • 1.12: Япония — Испания

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы E.

Сборная Франции
Фото: Clive Mason/Getty Images
3 место
Сборная Франции

Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Франция — Дания
  • 30.11: Тунис — Франция

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы D.

Сборная Англии
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
4 место
Сборная Англии

Первый матч: Англия — Иран — 6:2
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 — 4:0, Тареми, 65 — 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Англия — США
  • 29.11: Уэльс — Англия

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы B.

Сборная Аргентины
Фото: Buda Mendes/Getty Images
5 место
Сборная Аргентины

Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Аргентина — Мексика
  • 30.11: Польша — Аргентина

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы C.

Сборная Португалии
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
6 место
Сборная Португалии

Первый матч: Португалия — Гана — 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Португалия — Уругвай
  • 2.12: Южная Корея — Португалия

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы H.

Сборная Нидерландов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место
Сборная Нидерландов

Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Нидерланды — Эквадор
  • 29.11: Нидерланды — Катар

Позиция команды после 1-го тура:
1-2-е место в таблице группы A.

Сборная Бельгии
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
8 место
Сборная Бельгии

Первый матч: Бельгия — Канада — 1:0
Голы: Батшуайи, 44 — 1:0.

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Бельгия — Марокко
  • 1.12: Хорватия — Бельгия

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы F.

Сборная Германии
Фото: Claudio Villa/Getty Images
9 место
Сборная Германии

Первый матч: Германия — Япония — 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) — 1:0, Доан, 75 — 1:1, Асано, 83 — 1:2.

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Испания — Германия
  • 1.12: Коста-Рика — Германия

Позиция команды после 1-го тура:
3-е место в таблице группы E.

Сборная Мексики
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
10 место
Сборная Мексики

Первый матч: Мексика — Польша — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Аргентина — Мексика
  • 30.11: Саудовская Аравия — Мексика

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы C.

Сборная Японии
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
11 место
Сборная Японии

Первый матч: Германия — Япония — 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) — 1:0, Доан, 75 — 1:1, Асано, 83 — 1:2.

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Япония — Коста-Рика
  • 1.12: Япония — Испания

Позиция команды после 1-го тура:
2-е место в таблице группы E.

Сборная Сербии
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
12 место
Сборная Сербии

Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Камерун — Сербия
  • 2.12: Сербия — Швейцария

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы G.

Сборная Сенегала
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
13 место
Сборная Сенегала

Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Катар — Сенегал
  • 29.11: Эквадор — Сенегал

Позиция команды после 1-го тура:
3-4-е место в таблице группы A.

Сборная Канады
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
14 место
Сборная Канады

Первый матч: Бельгия — Канада — 1:0
Голы: Батшуайи, 44 — 1:0.

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Хорватия — Канада
  • 1.12: Канада — Марокко

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы F.

Сборная Дании
Фото: Lars Baron/Getty Images
15 место
Сборная Дании

Первый матч: Дания — Тунис — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Франция — Дания
  • 30.11: Австралия — Дания

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы D.

Сборная Уругвая
Фото: Clive Mason/Getty Images
16 место
Сборная Уругвая

Первый матч: Уругвай — Южная Корея — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Португалия — Уругвай
  • 2.12: Гана — Уругвай

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы H.

Сборная Ганы
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
17 место
Сборная Ганы

Первый матч: Португалия — Гана — 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Южная Корея — Гана
  • 2.12: Гана — Уругвай

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы H.

Сборная Эквадора
Фото: Michael Steele/Getty Images
18 место
Сборная Эквадора

Первый матч: Катар — Эквадор — 0:2
Голы: Валенсия (пен.), 16 — 0:1, Валенсия, 31 — 0:2.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Нидерланды — Эквадор
  • 29. 11: Эквадор — Сенегал

Позиция команды после 1-го тура:
1-2-е место в таблице группы A.

Сборная Хорватии
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
19 место
Сборная Хорватии

Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Хорватия — Канада
  • 1.12: Хорватия — Бельгия

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы F.

Сборная Саудовской Аравии
Фото: Julian Finney/Getty Images
20 место
Сборная Саудовской Аравии

Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Польша — Саудовская Аравия
  • 30.11: Саудовская Аравия — Мексика

Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы C.

Сборная Швейцарии
Фото: Claudio Villa/Getty Images
21 место
Сборная Швейцарии

Первый матч: Швейцария — Камерун — 1:0
Голы: Эмболо, 48 — 1:0.

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Бразилия — Швейцария
  • 2.12: Сербия — Швейцария

Позиция команды после 1-го тура:
2-е место в таблице группы G.

Сборная США
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
22 место
Сборная США

Первый матч: США — Уэльс — 1:1
Голы: Веа, 36 — 1:0, Бэйл, 82 (пен.) — 1:1.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Англия — США
  • 29.11: Иран — США

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы B.

Сборная Южной Кореи
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
23 место
Сборная Южной Кореи

Первый матч: Уругвай — Южная Корея — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Южная Корея — Гана
  • 2.12: Южная Корея — Португалия

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы H.

Сборная Уэльса
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
24 место
Сборная Уэльса

Первый матч: США — Уэльс — 1:1
Голы: Веа, 36 — 1:0, Бэйл, 82 (пен.) — 1:1.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Уэльс — Иран
  • 29.11: Уэльс — Англия

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы B.

Сборная Марокко
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
25 место
Сборная Марокко

Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Бельгия — Марокко
  • 1.12: Канада — Марокко

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы F.

Сборная Камеруна
Фото: Claudio Villa/Getty Images
26 место
Сборная Камеруна

Первый матч: Швейцария — Камерун — 1:0
Гол: Эмболо, 48 — 1:0.

Оставшиеся матчи:

  • 28.11: Камерун — Сербия
  • 2.12: Камерун — Бразилия

Позиция команды после 1-го тура:
3-е место в таблице группы G.

Сборная Туниса
Фото: Francois Nel/Getty Images
27 место
Сборная Туниса

Первый матч: Дания — Тунис — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Тунис — Австралия
  • 30.11: Тунис — Франция

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы D

Сборная Австралии
Фото: Clive Mason/Getty Images
28 место
Сборная Австралии

Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Тунис — Австралия
  • 30.11: Австралия — Дания

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы D.

Сборная Ирана
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
29 место
Сборная Ирана

Первый матч: Англия — Иран — 6:2
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 — 4:0, Тареми, 65 — 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Уэльс — Иран
  • 29.11: Иран — США

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы B.

Сборная Польши
Фото: Dan Mullan/Getty Images
30 место
Сборная Польши

Первый матч: Мексика — Польша — 0:0

Оставшиеся матчи:

  • 26.11: Польша — Саудовская Аравия
  • 30.11: Польша — Аргентина

Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы C.

Сборная Коста-Рики
Фото: Clive Mason/Getty Images
31 место
Сборная Коста-Рики

Первый матч: Испания — Коста-Рика — 7:0
Голы: Ольмо, 11 — 1:0, Асенсио, 21 — 2:0, Торрес, 31 (пен.) — 3:0, Торрес, 54 — 4:0, Гави, 74 — 5:0, Солер, 90 — 6:0, Мората, 90+2 — 7:0.

Оставшиеся матчи:

  • 27.11: Япония — Коста-Рика
  • 1.12: Коста-Рика — Германия

Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы E.

Сборная Катара
Фото: Lars Baron/Getty Images
32 место
Сборная Катара

Первый матч: Катар — Эквадор — 0:2
Голы: Валенсия (пен.), 16 — 0:1, Валенсия, 31 — 0:2.

Оставшиеся матчи:

  • 25.11: Катар — Сенегал
  • 29.11: Нидерланды — Катар

Позиция команды после 1-го тура:
3-4-е место в таблице группы A.

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