Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг

На чемпионате мира в Катаре завершился 1-й тур группового этапа. Одни сборные — вроде Бразилии, Испании и Англии — оправдали ожидания на 100%, другие — как Аргентина и Германия — разочаровали своих болельщиков. Однако не всегда счёт отражает реальное положение дел. Поэтому мы решили на время всего турнира запустить обновляемый рейтинг фаворитов.
В нём будут все 32 сборные, и нет чётких критериев – только ваши ощущения. Именно в зависимости от мнения людей выстраивается список. Считаете, что Аргентина, несмотря на позор, должна быть ближе к первому месту? Нажимайте на стрелку вверх «↑». Уверены, что Португалия переоценена? Нажимайте стрелочку вниз «↓».
Данные будут обновляться в реальном времени, и голосовать вы сможете на протяжении всего турнира. Однако мы надеемся, что ваш выбор будет обусловлен не только личными симпатиями.
Приходите в комментарии, чтобы объяснить свой выбор! Будет интересно, изменятся ли ваши предпочтения по ходу турнира.
Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Бразилия — Швейцария
- 2.12: Камерун — Бразилия
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы G.
Первый матч: Испания — Коста-Рика — 7:0
Голы: Ольмо, 11 — 1:0, Асенсио, 21 — 2:0, Торрес, 31 (пен.) — 3:0, Торрес, 54 — 4:0, Гави, 74 — 5:0, Солер, 90 — 6:0, Мората, 90+2 — 7:0.
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Испания — Германия
- 1.12: Япония — Испания
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы E.
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Франция — Дания
- 30.11: Тунис — Франция
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы D.
Первый матч: Англия — Иран — 6:2
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 — 4:0, Тареми, 65 — 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Англия — США
- 29.11: Уэльс — Англия
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы B.
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Аргентина — Мексика
- 30.11: Польша — Аргентина
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы C.
Первый матч: Португалия — Гана — 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Португалия — Уругвай
- 2.12: Южная Корея — Португалия
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы H.
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Нидерланды — Эквадор
- 29.11: Нидерланды — Катар
Позиция команды после 1-го тура:
1-2-е место в таблице группы A.
Первый матч: Бельгия — Канада — 1:0
Голы: Батшуайи, 44 — 1:0.
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Бельгия — Марокко
- 1.12: Хорватия — Бельгия
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы F.
Первый матч: Германия — Япония — 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) — 1:0, Доан, 75 — 1:1, Асано, 83 — 1:2.
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Испания — Германия
- 1.12: Коста-Рика — Германия
Позиция команды после 1-го тура:
3-е место в таблице группы E.
Первый матч: Мексика — Польша — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Аргентина — Мексика
- 30.11: Саудовская Аравия — Мексика
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы C.
Первый матч: Германия — Япония — 1:2
Голы: Гюндоган, 33 (пен.) — 1:0, Доан, 75 — 1:1, Асано, 83 — 1:2.
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Япония — Коста-Рика
- 1.12: Япония — Испания
Позиция команды после 1-го тура:
2-е место в таблице группы E.
Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Камерун — Сербия
- 2.12: Сербия — Швейцария
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы G.
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Катар — Сенегал
- 29.11: Эквадор — Сенегал
Позиция команды после 1-го тура:
3-4-е место в таблице группы A.
Первый матч: Бельгия — Канада — 1:0
Голы: Батшуайи, 44 — 1:0.
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Хорватия — Канада
- 1.12: Канада — Марокко
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы F.
Первый матч: Дания — Тунис — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Франция — Дания
- 30.11: Австралия — Дания
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы D.
Первый матч: Уругвай — Южная Корея — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Португалия — Уругвай
- 2.12: Гана — Уругвай
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы H.
Первый матч: Португалия — Гана — 3:2
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Южная Корея — Гана
- 2.12: Гана — Уругвай
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы H.
Первый матч: Катар — Эквадор — 0:2
Голы: Валенсия (пен.), 16 — 0:1, Валенсия, 31 — 0:2.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Нидерланды — Эквадор
- 29. 11: Эквадор — Сенегал
Позиция команды после 1-го тура:
1-2-е место в таблице группы A.
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Хорватия — Канада
- 1.12: Хорватия — Бельгия
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы F.
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Польша — Саудовская Аравия
- 30.11: Саудовская Аравия — Мексика
Позиция команды после 1-го тура:
1-е место в таблице группы C.
Первый матч: Швейцария — Камерун — 1:0
Голы: Эмболо, 48 — 1:0.
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Бразилия — Швейцария
- 2.12: Сербия — Швейцария
Позиция команды после 1-го тура:
2-е место в таблице группы G.
Первый матч: США — Уэльс — 1:1
Голы: Веа, 36 — 1:0, Бэйл, 82 (пен.) — 1:1.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Англия — США
- 29.11: Иран — США
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы B.
Первый матч: Уругвай — Южная Корея — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Южная Корея — Гана
- 2.12: Южная Корея — Португалия
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы H.
Первый матч: США — Уэльс — 1:1
Голы: Веа, 36 — 1:0, Бэйл, 82 (пен.) — 1:1.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Уэльс — Иран
- 29.11: Уэльс — Англия
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы B.
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Бельгия — Марокко
- 1.12: Канада — Марокко
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы F.
Первый матч: Швейцария — Камерун — 1:0
Гол: Эмболо, 48 — 1:0.
Оставшиеся матчи:
- 28.11: Камерун — Сербия
- 2.12: Камерун — Бразилия
Позиция команды после 1-го тура:
3-е место в таблице группы G.
Первый матч: Дания — Тунис — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Тунис — Австралия
- 30.11: Тунис — Франция
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы D
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Тунис — Австралия
- 30.11: Австралия — Дания
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы D.
Первый матч: Англия — Иран — 6:2
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 — 4:0, Тареми, 65 — 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Уэльс — Иран
- 29.11: Иран — США
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы B.
Первый матч: Мексика — Польша — 0:0
Оставшиеся матчи:
- 26.11: Польша — Саудовская Аравия
- 30.11: Польша — Аргентина
Позиция команды после 1-го тура:
2-3-е место в таблице группы C.
Первый матч: Испания — Коста-Рика — 7:0
Голы: Ольмо, 11 — 1:0, Асенсио, 21 — 2:0, Торрес, 31 (пен.) — 3:0, Торрес, 54 — 4:0, Гави, 74 — 5:0, Солер, 90 — 6:0, Мората, 90+2 — 7:0.
Оставшиеся матчи:
- 27.11: Япония — Коста-Рика
- 1.12: Коста-Рика — Германия
Позиция команды после 1-го тура:
4-е место в таблице группы E.
Первый матч: Катар — Эквадор — 0:2
Голы: Валенсия (пен.), 16 — 0:1, Валенсия, 31 — 0:2.
Оставшиеся матчи:
- 25.11: Катар — Сенегал
- 29.11: Нидерланды — Катар
Позиция команды после 1-го тура:
3-4-е место в таблице группы A.
- 25 ноября 2022
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