Россия и Украина оказались рядом на флаге английского болельщика. Он объяснил, в чём смысл

Болельщики сборной Англии перед матчем с США вывешивали флаги на перила сектора за воротами, и уже за час до стартового свистка там можно было вычислить примерную географию собравшихся этим вечером на «Эль-Байте». Но не только: обычно на таких флагах, помимо родного города, указывают ещё любимый клуб, название фан-клуба, а также страны, в которых болельщик побывал вместе с этим флагом или же где есть представители этого же фан-клуба.

Таких на матче с США было много. Вот, например, баннер болельщиков «Челси».

Баннер болельщика «Челси» Фото: «Чемпионат»

А это – флаг болельщика «Ноттингем Форест». Цифрами обозначены года, когда он ездил в ту или иную страну за сборной Англии. Коллекция внушительная: Германия, Украина, Франция, Россия и Португалия.

Флаг болельщика «Ноттингема» Фото: «Чемпионат»

У этого болельщика стран ещё больше! Флагов-нашивок прям очень много (Россия в их числе), а в центре флага интересный герб, в котором есть и коса, и верблюд на коленях. И нет, никакой связи с Катаром тут нет – это эмблема «Сток Сити» образца 1992 года.

Флаг со старой эмблемой «Сток Сити» Фото: «Чемпионат»

Ещё одни представители – фан-клуба «Мидлсбро». Бывали на Мальте, в России, Хорватии и Нидерландах.

Флаг фаната «Мидлсбро» Фото: «Чемпионат»

Россия была на многих флагах из-за чемпионата мира – 2018, но удивительнее всего было увидеть на одном её соседство с Украиной.

Украина и Россия рядом на одном флаге Фото: «Чемпионат»

«Я смотрел там футбол и в обеих странах провёл замечательное время, – пояснил болельщик, которому принадлежит этот флаг. – Киев, Донецк, Москва… Где я ещё был? Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург – все эти места мы посетили в 2012-м и 2018-м. Я просто надеюсь, что страны придут к мирному соглашению и люди из Англии смогут снова поехать и на Украину, и в Россию, потому что это невероятные места для поездки. Думаю, что в этом регионе должен быть мир. Можно сказать, я специально поместил флаги рядом»