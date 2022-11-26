Россия и Украина оказались рядом на флаге английского болельщика. Он объяснил, в чём смысл

Болельщики сборной Англии перед матчем с США вывешивали флаги на перила сектора за воротами, и уже за час до стартового свистка там можно было вычислить примерную географию собравшихся этим вечером на «Эль-Байте». Но не только: обычно на таких флагах, помимо родного города, указывают ещё любимый клуб, название фан-клуба, а также страны, в которых болельщик побывал вместе с этим флагом или же где есть представители этого же фан-клуба.
Таких на матче с США было много. Вот, например, баннер болельщиков «Челси».
Баннер болельщика «Челси»
Фото: «Чемпионат»
А это – флаг болельщика «Ноттингем Форест». Цифрами обозначены года, когда он ездил в ту или иную страну за сборной Англии. Коллекция внушительная: Германия, Украина, Франция, Россия и Португалия.
Флаг болельщика «Ноттингема»
Фото: «Чемпионат»
У этого болельщика стран ещё больше! Флагов-нашивок прям очень много (Россия в их числе), а в центре флага интересный герб, в котором есть и коса, и верблюд на коленях. И нет, никакой связи с Катаром тут нет – это эмблема «Сток Сити» образца 1992 года.
Флаг со старой эмблемой «Сток Сити»
Фото: «Чемпионат»
Ещё одни представители – фан-клуба «Мидлсбро». Бывали на Мальте, в России, Хорватии и Нидерландах.
Флаг фаната «Мидлсбро»
Фото: «Чемпионат»
Россия была на многих флагах из-за чемпионата мира – 2018, но удивительнее всего было увидеть на одном её соседство с Украиной.
Украина и Россия рядом на одном флаге
Фото: «Чемпионат»
«Я смотрел там футбол и в обеих странах провёл замечательное время, – пояснил болельщик, которому принадлежит этот флаг. – Киев, Донецк, Москва… Где я ещё был? Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург – все эти места мы посетили в 2012-м и 2018-м. Я просто надеюсь, что страны придут к мирному соглашению и люди из Англии смогут снова поехать и на Украину, и в Россию, потому что это невероятные места для поездки. Думаю, что в этом регионе должен быть мир. Можно сказать, я специально поместил флаги рядом»
- 26 ноября 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:47
-
09:40
-
09:36
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:32
-
07:20
-
07:01
-
07:00
-
06:07
-
06:02
-
05:52
-
05:26
-
05:23
-
05:21
-
05:15
-
05:02
-
04:51
-
04:37
-
04:14
-
04:02
-
03:55
-
03:48