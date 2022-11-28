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Чемпионат мира по футболу в Катаре: скаут из Бельгии раскрыл талант 15 игроков: Де Брёйне, Куртуа, Милинкович-Савич

«У меня мурашки по коже». Скаут раскрыл талант целой команды на ЧМ-2022 ещё в детстве
Александр Симбирский
Скаут из Бельгии раскрыл талант 15 игроков
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Сразу 15 игроков из разных сборных прошли через Мишеля Рибейро.

В начале 2000-х, когда весь бельгийский футбол ушёл на перезагрузку и подготовку «золотого» поколения, «Генк» капитально вложился в развитие молодых игроков. В 2003-м рядом с «Кристал Ареной» открылся тренировочный центр, который вскоре стал одним из главных поставщиков талантов для европейских топ-клубов.

Перед чемпионатом мира тренер и скаут «Генка» Мишель Рибейро выложил картинку с расширенным составом сборной Бельгии и отметил семерых футболистов, которые прошли через академию клуба. Это Тибо Куртуа, Коэн Кастельс, Артур Теате, Тимоти Кастань, Янник Феррейра Карраско, Кевин Де Брёйне и Леандро Троссард.

Кевин Де Брёйне и Мишель Рибейро

Кевин Де Брёйне и Мишель Рибейро

Фото: Из личного архива Мишеля Рибейро

«Понятно, что это не только моя заслуга. В нашем клубе все вместе работают над одной целью — воспитать молодых ребят и дать им возможность сыграть на топ-уровне. У меня просто идут мурашки по коже, когда понимаю, что эти парни сейчас на чемпионате мира… Кевин, Куртуа, теперь ещё и Троссард», — признаётся Рибейро в интервью The Athletic.

Но продуктивность «Генка» не ограничивается одной лишь сборной Бельгии. Через его систему прошли Калиду Кулибали (Сенегал), Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Йоаким Мехле (Дания), Херардо Артеага (Мексика), Билал Эль-Ханнус (Марокко), Анхело Пресиадо (Эквадор), Дзюнъя Ито (Япония) и Дэнни Вукович (Австралия).

Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Фото: Stu Forster/Getty Images

«Мы всегда ищем хороших игроков. Даже если они не дотягивают в физическом плане, мы всё равно их возьмём. Мы ценим талант. Нас не волнует результат (именно в молодёжном футболе). Во многих других клубах нужно выигрывать матчи. Мы тоже стараемся побеждать, но это не главное. Главная цель — ребята должны играть в хороший, современный футбол», — продолжает Рибейро.

Роль Рибейро в «Генке» — уникальна. После недолгой игровой карьеры (закончил из-за травм в возрасте 28 лет) бывший хавбек стал тренером и постепенно ушёл к индивидуальным занятиям. Сейчас его должность называется «тренер по технике». Любой игрок, испытывающий проблемы с какими-либо компонентами, может обратиться за помощью к Рибейро. Например, упомянутый выше Эль-Ханнус пару раз в неделю отрабатывает с Мишелем технику в индивидуальном порядке.

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Помимо тренировок, Рибейро занимается скаутингом — с 2016-го «Генк» сотрудничает с платформой SoccerLab агентства SciSports. Например, именно через неё бельгийцы разглядели в луганской «Заре» Руслана Малиновского. Рибейро долгие годы следил за прогрессом молодых ребят и отмечал их сильные стороны.

«Прекрасно помню Де Брёйне в возрасте 15 лет. Тогда это был просто хороший футболист, но не выдающийся. Однако мы сразу поняли, что в его ноги встроен GPS-навигатор. Он отдавал такие передачи, что даже не все сверстники понимали его замысел. А мы стояли на бровке и думали: «Фантастика». Однако Кевин вырос в топ-игрока не просто так. Он всегда умел слушать, хотел развиваться».

При этом Де Брёйне, по воспоминаниям коллег Рибейро, испытывал проблемы с поведением: «Кевин был трудным подростком. В «Генке» бег и силовые упражнения ему не нравились. Совсем не любил бегать. Приходилось объяснять, искать подход».

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Индивидуальные тренировки Рибейро, помимо улучшения техники и контроля мяча, предполагают развитие универсальных навыков на поле.

Мишель Рибейро
Мишель Рибейро
футбольный тренер, скаут

«Мы развиваем игроков на разных позициях, поэтому у «Генка» всегда есть планы A, B и C. Единственный парень, которого я помню с привязкой только к одной позиции — это Кристиан Бентеке. Классическая «девятка». В системе «Генка» был Дивок Ориги — может играть вингера, «девятку», «десятку». Де Брёйне вообще, возможно, при необходимости сыграет в воротах. Троссард и Карраско максимально универсальны. Как и Кастань. Также у нас играл Уилфрид Ндиди — он опорник, хотя в «Генке» первый матч в основе отыграл как центральный защитник».

Стратегия «Генка» уже принесла клубу два чемпионских титула в сезонах-2010/2011 и 2018/2019. Но когда уходят лидеры, трудно сохранять стабильность — есть мощные конкуренты в лице привычных «Брюгге» и «Андерлехта», к которым недавно прибавился «Юнион Сент-Жиллуа» (сайд-проект английского «Брайтона»). К слову, Рибейро негативно оценивает концепцию более денежного «Брюгге»: «Да, они добиваются успехов. Но тратят намного больше, чем мы. А продажи… Ну вот «Милан» купил у них Шарля Де Кетеларе за € 30 млн. Все говорят: вау, какой игрок. Но € 30 млн, серьёзно? Это хороший футболист, но сравните его хотя бы с Де Брёйне. Де Кетеларе даже шнурки завязать нормально не может».

По итогам последних 15 лет «Генк» вошёл в топ-50 клубов мира по положительной разнице трансферных расходов и доходов. Клуб заработал € 288,54 млн и потратил € 187,27 млн. И в последнее время эта разница только увеличивается — «Генк» уже доказал, что воспитывает классных футболистов, поэтому его академия (усиленная такими лояльными специалистами, как Рибейро) носит знак качества. Как академия «Аякса» или «Саутгемптона».

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