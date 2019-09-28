Стать одним из лучших менеджеров Европы, не имея опыта? В «Генке» — легко

В 2015 году «Генк» принял спорное решение, назначив на пост технического директора Димитри де Конде. Де Конде к тому моменту был одним из тренеров молодёжной академии «Генка», и спорным решение выглядело по двум причинам. Первая: у нового менеджера до этого не было никакого опыта переговорной работы и комплектования состава. Вторая: в том числе и из-за отсутствия необходимой для менеджера работы у де Конде не было разветвлённой сети скаутов и друзей-агентов, которые могли бы посоветовать кого-то из своих подопечных.

Спустя четыре года можно уверенно говорить, что кейс де Конде демонстрирует важную вещь о современном трансферном рынке. Совершенно необязательно иметь опыт работы и обрасти важными связями, чтобы добиться успеха. Более того, всё чаще отсутствие связей может стать плюсом. В больших клубах всё построено на сопоставлении большого количества субъективных и часто идущих вразрез друг с другом мнений. В «Генке» де Конде получил в помощь только скаута Дирка Схуфса, и не ориентируясь больше ни на чьё мнение они построили империю.



Вот кого клуб с успехом продал за эти четыре года: Уилфред Ндиди, Леон Бэйли, Руслан Малиновский, Джозеф Айду, Сергей Милинкович-Савич, Омар Колли — это только самые удачные сделки. Каждый из этих футболистов приобретался менее чем за 2 млн евро, каждый был продан в несколько раз дороже. «Мы берём на себя риск вкладываться в таланты из других стран», — объясняет де Конде, и этот риск оправдывается не только финансово. В прошлом сезоне «Генк» стал чемпионом Бельгии.



Неопытный де Конде, ежедневно часами отсматривающий видео и данные WyScout и голландской платформы SciSports, за несколько лет сколотил ряд правил, по которым должен функционировать «Генк». Список постепенно расширялся, и теперь в нём девять пунктов.



1. Треть команды всегда должна быть составлена из собственных воспитанников. Важнейшая деталь: можно приобретать молодых иностранцев, но смазочным маслом для коллектива всегда будут парни, прошедшие академию, и понимающие принципы, по которым функционирует клуб. Здесь клуб также действует с оглядкой на рынок: благодаря Тибо Куртуа, Кевину де Брёйне, Дивоку Ориги, Кристиану Бентеке и многим другим у академии «Генка» безупречная репутация, что моментально увеличивает стоимость собственных воспитанников.



2. Если вы не можете кого-то найти дома, идите за границу и ищите сами. Со временем поиск игроков за рубежом своими силами из необходимости стал принципом: де Конде заметил, насколько чище становится горизонт решений. Схуфс получил в помощь пятерых скаутов — теперь «Генк» работает на поиск игроков всемером, что тоже редкость для сегодняшнего футбола.



3. Не покупайте иностранных игроков старше 24 лет. Важно вот почему: если у игрока сразу не всё выходит, «Генк» даёт время на адаптацию, и только в том случае, если адаптация уже очевидно не прошла, клуб избавляется от легионера. Время при этом идёт, и в случае с молодым игроков вероятность того, что затраты на входящий трансфер отобьются, выше, чем с более возрастным.



4. Не бойтесь вкладываться в молодёжь. Для «Генка» абсолютно нормально взять игрока, который провёл всего пару месяцев на взрослом уровне — главное, чтобы в нм были видны технический потенциал и способность адаптироваться.



5. Не переключайтесь с выбранных вариантов: то, что недоступно сегодня, может стать доступным завтра. Ещё один хороший урок от де Конде. Ситуация на рынке так часто и резко меняется, что неправильно переключаться на других игроков, если тебе отказали на первый раз. Проработка новых получится точно менее качественной, поэтому можно терпеливо ждать момента, когда игрок станет доступным (команда вылетит, ты продашь лидера и заработаешь, продающий клуб купит на эту позицию ещё одного футболиста).



6. Убедитесь, что создаёте финансовую подушку и можете продавать только потому что хотите, а не потому что надо. Здесь всё просто: если ты работаешь с дефицитом, то продажа лидеров покрывает тебе минус, а значит ты ограничен в свободе выкатить за лидера как можно больший ценник. При работе де Конде «Генк» три последних сезона в плюсе, а значит имеет возможность думать над предложениями по своим лучшим игрокам и вытряхивать из покупателей всё до цента.

7. Продавайте действительно качественных игроков и тем самым укрепите своё имя в качестве поставщика талантов. Как раз то, о чём я говорил про воспитанников: только имена Куртуа и де Брёйне уже заставляют зачётку работать на «Генк».

8. Подготовьте для потенциального новичка спортивный план и уважайте его. Когда Сандер Берге, самый перспективный из нынешних легионеров «Генка», переезжал в Бельгию, он даже не мог сказать, где находится Генк. Сам Берге признавался, что его убедил спортивный план, предоставленный для него лично: где будешь через год, какой следующий контракт получишь, через сколько лет объективно сможешь оказаться в топ-лиге.

Это уважение к потенциальному новичку работает в обе стороны: Берге было позволено уйти из «Генка» в два последних трансферных окна, но сам норвежец, понимая, что всё идёт по плану, пока отказывается от идеи перехода в топ-лигу.



9. Убедитесь, что у вас всегда есть немедленный вариант замены. Это основа жизни для любой команды-донора — «Генка», «Бенфики» или, например, «Базеля». Ты должен понимать, кто именно из лидеров объективно готов уходить, и в день, когда продашь его, у тебя уже должны быть открыты переговоры по трём игрокам, которые способны лидера заменить.



Руководствуясь этими жёсткими правилами, не самый богатый даже по бельгийским меркам клуб может пытаться конкурировать с командами из лучших европейских лиг. Не самый опытный, но прозорливый и использующий новаторские методы де Конде по-прежнему не доверяет агентам и большому штату советчиков.