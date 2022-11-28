«Что Месси сделал с футболкой Мексики – неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ

После матча сборных Аргентины и Мексики казалось, что Лионель Месси будет слышать в свой адрес только слова восхищения, а не критику, к которой привык за годы выступлений за национальную команду. В Аргентине действительно боготворят главную звезду «альбиселесте», чей гол и голевая передача принесли победу со счётом 2:0 в тяжелейшей игре. Мексиканцы же в ярости от поступка Месси – Лео поминают последними словам. Обида проигравших связана не с действиями форварда «ПСЖ» на футбольном поле. Скандал разгорелся фактически на ровном месте.

Спустя несколько часов по окончании матча Аргентины с Мексикой появилось видео из раздевалки «альбиселесте». На нём видно, как Месси во время празднования победы аргентинцев откинул ногой футболку соперника, которая лежала рядом с ним на полу. На это обратил внимание профессиональный мексиканский боксёр, действующий абсолютный чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес. Он написал в «Твиттере»:

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране, я говорю о Месси и его отвратительном поступке. Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!».

Потом Альварес оставил ещё один пост:

«То, что мексиканская футболка лежит на полу, уже оскорбление, хватит придуриваться, рассуждая, было это или нет».

Фото: кадр из видео

На обвинения в адрес Месси ответили бывшие партнёры Лео. Экс-нападающий сборной Аргентины и близкий друг форварда «ПСЖ» Серхио Агуэро написал в «Твиттере»:

«Мистер Канело, я не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в раздевалках. После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку».

Сеск Фабрегас, игравший с Месси в «Барселоне», оставил похожее сообщение:

«Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка, что происходит после игры. Все футболки, даже те, что носим мы, скидываются на пол. После этого их стирают. Даже если празднуется важная победа».

А вот реакция в соцсетях. Некоторые болельщики разделяют негодование Альвареса и критикуют Месси:

Nelson Diaz: «Негодяю Месси наплевать на то, что ты чувствуешь. И тем более наплевать на футболку этой паршивой команды».

Riverinha: «То, что Месси сделал с мексиканской футболкой, действительно было неуважением».

Hexa: «При всём уважении, я не вижу ни одной футболки Аргентины на полу. Они хотят оправдать всё, что делает Месси».

Ka: «Месси наступил на футболку сборной Мексики? Какая глупость».

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Впрочем, большинство постов – в поддержку лидера сборной Аргентины. Многие уверены, что Лео не собирался оскорблять мексиканцев:

Laiza dos cavalos: «Парень забил гол, выиграл решающий матч, чтобы не вылететь со своего последнего чемпионата мира после кошмарного дебюта. Кто будет беспокоиться о лежащей на полу футболке соперника, которая находятся рядом с другими вещами? Есть чем заняться, особенно если это касается Месси».

Adrian Leiva: «Не будьте такими идиотами. Вы хотели, чтобы Месси сразу вставил эту потную футболку в рамку и выставил на витрину? Вы, мексиканцы, на самом деле, чувствуете себя особенными в этом мире».

Baleadas4laif: «Ничего страшного, им дают по пять футболок за игру. Может, мексиканским игрокам стоит больше уважать самих себя, а не бегать за футболкой и фото с Месси после поражения в такой игре».

Ju: «Фанат CR7, желающий критиковать Месси за то, что тот якобы пнул футболку Мексики, – большой лицемер».

А болельщик под ником Anthony обратился к Альваресу: «Канело, я убью тебя за Месси, даже если умру сам. Один на один без футболки на улице».

Между тем, ещё перед встречей Аргентины с Мексикой болельщики двух сборных вступали в конфликты из-за лидера «альбиселесте». Мексиканцы с иронией обращались к фанатам соперника, задавая ставший популярным после матча 1-го тура с Саудовской Аравией вопрос: «Где Месси?». Лучше всего ответил сам Лео – он всё ещё способен решить исход любой игры.