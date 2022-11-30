Самый неожиданный участник плей-офф ЧМ-2022! Аутсайдер убрал бронзового призёра Евро

Перед заключительным туром в группе D на ЧМ-2022 оставалось решить, какая команда отправится в плей-офф вслед за Францией. На последнюю путёвку претендовали Австралия, Дания и Тунис.

После того как состоялась жеребьёвка группового этапа, сборные Франции и Дании справедливо отнесли к числу фаворитов квартета. Первые — действующие чемпионы мира, вторые — бронзовые призёры Евро-2020. Казалось, что в такой компании Тунису и Австралии ничего не светит, но перед заключительным туром сложилась интересная ситуации.

С Францией всё понятно — она выполнила свою задачу на отлично. Команда Дидье Дешама одержала две победы и досрочно вышла в плей-офф, что позволило поберечь лидеров перед матчем 1/8 финала. А вот датчане по итогам двух туров набрали всего одно очко и подходили к игре с Австралией, располагаясь в таблице ниже соперника.

Скандинавы относительно неплохо проявили себя на стартовом отрезке. Запомнился удар Матиас Йенсена с острого угла — вратарь австралийцев Мэтью Райан перевёл мяч на угловой. Через пару минут примерно из той же позиции Андреас Сков Ольсен пробил значительно выше перекладины. Австралийцы держали оборону и практически не создавали остроты у ворот Каспера Шмейхеля.

В середине тайма Райли Макгри нанёс эффектный удар внешней стороной стопы, но у Шмейхеля не возникло никаких проблем. Пожалуй, это единственное, чем запомнились австралийцы у чужих ворот до перерыва. Правда, и датчане играли достаточно пассивно, что вызывало удивление. Команде Каспера Юльманна нужна была только победа, но её невнятные действия наверняка смутили даже собственных болельщиков.

В начале второго тайма стало известно, что Тунис забил французам, и при таком раскладе именно африканская сборная вышла на второе место в группе. Похоже, что эта информация взбодрила Австралию (если, конечно, футболисты её получили), и она организовала образцовый выход из обороны в атаку. Мэтью Леки убежал со своей половины поля, накрутил в чужой штрафной площади Йоакима Мехле и пробил точно в дальний угол. Австралия вышла на второе место в режиме live!

Австралия — Дания – 1:0 Фото: Claudio Villa/Getty Images

Через 10 минут австралийских болельщиков напугал арбитр Мустафа Горбаль — алжирец указал на «точку» после падения Андреаса Корнелиуса. Но страх сразу же сменился облегчением, ведь боковой судья поднял флажок. Повтор показал, что в момент заброса в штрафную нападающий датчан залез в офсайд и только после этого рухнул на газон.

В концовке встречи удивила манера игры сборной Дании — она действовала очень медленно, словно издеваясь над фанатами. Видимо, европейцы уже не верили в чудо — ведь их не устраивала даже ничья. Полтора года назад Дания зажгла на Евро, а потом уверенно прошла отбор на ЧМ-2022. Но на турнире в Катаре скандинавская команда откровенно разочаровала. Австралия сохранила победный счёт и впервые с 2006 года сыграет в плей-офф на чемпионате мира.