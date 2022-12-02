Идеальный пас подарил Корее чудесный выход в 1/8 ЧМ! А Роналду снова всех разочаровал

Уже по составу стало понятно, что Португалия не собирается побеждать Южную Корею вопреки собственным интересам. А они сейчас заключаются в том, чтобы дать паузу перед плей-офф тем, кто в этом нуждается. Удивительно, что в список не попал Пепе – видимо, в 39 лет лучше не избегать тонизирующих матчей. Иначе можно быстро скиснуть. Он вышел в основе и помогал как мог. А другой ветеран больше заботился о своём наследии. Впрочем, не в первый раз.

Да, Криштиану Роналду вышел в основе на матч, который для Португалии уже глобально ничего не решал. Отказался от паузы, хотя ему точно предлагали передохнуть. И играл в своём стиле – очень хотел забить. Но португальцы сделали это так быстро, что не сориентировался даже Криштиану. Пепе на шестой минуте забросил мяч на фланг, оттуда прострел – и Орта вонзил мяч в дальний угол. Вышло эффектно. Против такого соперника всегда важно забить быстро. У португальцев это получилось.

Правда, к 15-й минуте Южная Корея вспомнила, что иногда тоже может убегать вперёд. И создала пару неплохих подходов. А потом даже забила – пусть и сначала из очевидного офсайда. А вот второй момент они реализовали: подача с углового, и Юнь Квон оказался удачливее всех в умении подстраиваться под мяч. Ничья, которая, в общем-то, устраивала португальцев. Они без вопросов сохраняли первое место в группе. Но это точно не тот результат, который удовлетворил бы Южную Корею. Только победа оставляла их в борьбе. А ещё и Роналду. Поэтому дальше он делал всё, чтобы забить.

Сначала хороший удар Криштиану в дальний угол отразил вратарь. И неважно, что был офсайд. Ещё через 10 минут издалека пальнул Витинья. Лидер португальцев почти идеально сложил корпус под добивание, но снова мимо.

После перерыва снова офсайды, попытки пробить… Правда, уже сама команда не очень стремилась вперёд. Возможно, берегли силы. Казалось, это раздражало Роналду. Уйти с поля без гола с таким соперником – точно не та история, которой он будет доволен. Поэтому когда Сантуш решил его поменять, он сначала накричал на соперника, который его торопил, а потом с кислым лицом сел на скамейку. По-капитански.

Но главное, что все эти эмоции были только внутри сборной Португалии. Корея точно знала, что им нужен один шанс – одна возможность, и они сделают всё, чтобы её реализовать. И момент возник уже в добавленное время: Сон Хын Мин убежал в контратаку после углового у своих ворот, а у штрафной соперника выдал чудо пас на Хван Хи Чана. Идеальное открывание без офсайда — и второй гол.

Для Португалии это ничего не поменяло. А вот Корея выходила в плей-офф в лайв-таблице. Оставалось дождаться результата параллельного матча. Если бы Уругвай не побеждал с преимуществом в три мяча, азиаты оказывались бы в 1/8 финала. И это случилось! Вслед за Японией в плей-офф попала Южная Корея!