Даже Бразилия проиграла на этом ЧМ! А герой матча глупо удалился и ушёл смеясь

Поскольку сборная Бразилии досрочно вышла из группы, главный тренер Тите дал отдохнуть перед плей-офф всем игрокам основы. В 1/8 финала им нужно будет решать более сложную задачу, причём, по-видимому, без Неймара, который, скорее всего, восстановится от травмы только к четвертьфиналу. Благодаря обстоятельствам место в основе «селесао» получил даже 39-летний Дани Алвес.

У Камеруна тоже были свои перестановки, в частности, в стартовый состав впервые попали динамовец Муми Нгамалё и Венсан Абубакар, чей выход на замену перевернул игру с Сербией. А вот гражданин России Гаэль Ондуа, к сожалению, опять начал матч на скамейке запасных.

Сборной Камеруна требовалась победа, так что команда Ригобера Сонга должна была почаще вспоминать о чужой половине поля. Африканцы играли 4-4-2 и стремились высоко прессинговать. Такая тактика отчасти снимала нагрузку и с новой пары центральных защитников. Камерунцы потеряли основных центрбеков – Николя Н’Кулу и Жан-Шарля Кастеллетто. Одного из-за перебора карточек, другого, видимо, из-за травмы. Эти двое и для атаки были ценны: Кастеллетто поучаствовал в двух голах сербам, Н’Кулу помог забить напарнику. Между тем бразильцы и сами с удовольствием вытаскивали соперника на прессинг перепасовкой. Быстрые игроки группы атаки «селесао» готовы были использовать свободное пространство.

Команду Тите тянуло на правый фланг – Дани Алвеса и Антони. Эти двое в первом тайме были в лидерах по встречам с мячом: у Алвеса набралось 47 касаний, у вингера «Манчестер Юнайтед» – 44. Главный бразильский «старичок» сражался на своём фланге с динамовцем Нгамалё, а при владении «селесао» мячом мог смещаться в полуфланг или даже в центр поля. Однажды Дани получить шанс забить, когда исполнял опасный штрафной, но пробил так, что лучше бы не подходил к мячу.

Несмотря на стремление игроков сборной Камеруна прыгнуть выше головы, Бразилия была ближе к голу. К 45-й минуте счёт ударов в её пользу поражал – 10:0 (в створ – 3:0). Не обошлось без красивых сейвов голкипера Дэвиса Эпасси, который, напомним, тоже начинал ЧМ-2022 не как игрок основы. Но в компенсированное время супермомент получил Брайан Мбемо. В этом эпизоде прошёл кросс из-под Алвеса. Мяч был непростой для Эдерсона, летел после удара головой от земли, тем не менее сменщик Алисона потащил. Когда такое было, что вратарская линия казалась едва ли не сильнейшей в сборной Бразилии?

После перерыва камерунцы ещё раз показали, что собираются повторить успех Австралии, Японии и Южной Кореи. Прессинг на чужой половине стал эффективнее, Абубакар показал кулак защитникам сборной Бразилии. Несколько минут игроки «селесао» чувствовали себя не топами, а ноунеймами под давлением фаворита.

Разбудило команду Тите решение тренера сделать сразу три замены за один слот, правда, только две из них были плановыми – в список травмированных добавился Алекс Теллес. Бразильцы включили чемпионские скорости. Тут и голкипер Эпасси едва не травмировался, а ведь на скамейке у «неукротимых львов» после демарша Андре Онана остался лишь один вратарь.

Серия быстрых атак сборной Бразилии успокоила камерунцев. И только ближе к концу матча, когда терять уже было нечего, команда Сонга вспомнила, что ей нужно. В предыдущих встречах на ЧМ-2022 в середине второго тайма на поле появлялся Ондуа, но в этот раз тренер почему-то не выпустил парня с российским флагом на бутсах. Хотя по игре Гаэль, пожалуй, смотрелся не хуже остальных. А за 10 минут до конца Сонг отправил на скамейку и Нгамалё. Динамовец не сверкнул, но и не провалился. Его статистика: 38 касаний мяча, 89% точных передач, один ключевой пас, 0 ударов, 10 выигранных единоборств из 18, восемь потерь владения, две обводки и три отбора. Муми заработал на себе пять фолов, посадил на жёлтые карточки Эдера Милитао и Бруно Гимарайнса.

Камерун нанёс во втором тайме шесть ударов против 11 у бразильцев (в створ – 2:4). И автором лучшего из них в компенсированное время стал Абубакар. Этот форвард – настоящий герой ЧМ-2022! После кросса справа он отклеился от Бремера и точно пробил головой. Бразилия пропустила первый гол на чемпионате мира. На эмоциях Абубакар сорвал с себя футболку, забыв, что имеет предупреждение, поэтому был удалён. Ушёл с поля с улыбкой. Камерун защищал победу вдесятером. И защитил, кое-как отбившись. Тем не менее сенсационной победы команде Сонга не хватило: Швейцария финишировала второй, выиграв у Сербии.