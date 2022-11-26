«Это провокация». В Европе требуют наказать футболиста за бутсы с флагом России на ЧМ-2022

История с российским флагом на чемпионате мира в Катаре получила продолжение. В Европе недовольны и требуют от ФИФА вмешаться. Напомним, полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который вырос в нашей стране, воспитывался в «Локомотиве» и выступал за молодёжку ЦСКА и за «Анжи», сыграл в матче со Швейцарией в особых бутсах. На игровую обувь 27-летнего футболиста нанесены флаги двух стран – Камеруна и России. Ондуа вышел на замену и провёл на поле около получаса.

Гаэль Ондуа сыграл в бутсах с флагом России Фото: t.me/ondua29

Первая негативная реакция на поступок Гаэля последовала из Норвегии. Телеканал NRK опубликовал на своём сайте материал на эту тему. Футбольный эксперт канала Карл-Эрик Торп сказал следующее:

«Это совершенно неуместно. Ондуа демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для большого количества людей. Возможно, это сделано непреднамеренно, так как Ондуа провёл важные годы в России и, вероятно, немного знает русский, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения, я считаю, что ФИФА должна вмешаться».

Торпа поддержала генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман.

«Если это не вызовет спортивной реакции, то в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля, – сказала Линдеман. – Это политический символ, который воспринимается как поддержка отстранённой команды. Причём высказывания в пользу человеческих ценностей, таких как равенство, равноправие и единая любовь, запрещены. А на политические высказывания смотрят сквозь пальцы. ФИФА должна навести порядок».

Тем временем о российском флаге на бутсах Ондуа высказался и спортивный комментатор другого норвежского телеканала TV2 Мина Финстад Берг:

«Поскольку России фактически запретили играть в футбол на международной арене из-за ситуации на Украине, это многими интерпретируется как политическая акция. Непонятно, почему ФИФА строго относится к другим типам высказываний и считает это нормой. ФИФА приняла решение отстранить Россию по уважительной причине. Одно дело – то, что символизирует флаг для самого игрока, но также нужно учитывать, что флаг представляет для остального мира».

Журналисты с телеканала NRK связались пресс-секретарём ФИФА Джованни Марти. Тот подтвердил, что организации известно о российском флаге на бутсах Ондуа, и в этом не видят проблемы.

«Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, – ответил представитель ФИФА. – Но тут нет никаких проблем, потому что Ондуа вырос в России. Он из Камеруна и России, а это только флаг его страны. У него двойное гражданство. Не является ли это бóльшим политическим символом, чем ношение капитанской повязки One Love? Я не хочу вдаваться в подробности. Это всё, что я готов сказать».

Какие санкции грозят Ондуа за российский флаг? Для «Чемпионата» всё объяснил юрист Михаил Прокопец.

Михаил Прокопец спортивный юрист «Конечно, санкций быть не может. Он же не демонстрировал его с целью донести политическое сообщение. На бутсах что угодно можно писать, если это не относится к политике. Он продемонстрировал гражданство. ФИФА запрещает политические месседжи, но их тут не было. На бутсах пишут имена детей, жены, гражданство своё, поэтому не вижу никаких проблем».

Разумеется, поступок Ондуа обсуждают не только норвежцы. В польских СМИ появляются статьи с осуждением полузащитника. Так, на сайте Sport.pl вышел текст с очень жёстким заголовком – «У единственного россиянина на чемпионате мира нет стыда. Он гордый, как павлин».

Сам Гаэль после матча со Швейцарией сообщил корреспонденту «Чемпионата», что и в следующих играх на ЧМ-2022 будет надевать эти бутсы:

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого никогда не откажусь».

Ондуа – гражданин РФ. Выступающий сейчас в Германии за «Ганновер» полузащитник говорил, что хочет играть за сборную России, но, не дождавшись вызова, принял приглашение из национальной команды Камеруна. Во 2-м туре ЧМ-2022 камерунцы 28 ноября сыграют с Сербией.

Гаэль Ондуа в игре за Камерун Фото: Claudio Villa/Getty Images

Между тем, это не первый подобный случай на крупных турнирах. На ЧМ-2018 полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири сыграл в бутсах с флагом Косова. Сербский футбольный союз пожаловался в ФИФА, но получил тот же ответ – это не политический жест со стороны игрока.