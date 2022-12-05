Англию на ЧМ-2022 тащит 19-летний мальчишка! Он уже самый дорогой игрок турнира

Сейчас Беллингем входит в семёрку англичан, которые начали все матчи в Катаре в стартовом составе. Если вынести за скобки защитников и опорника Райса, то таких футболистов всего двое — наш герой и капитан Гарри Кейн. Когда в свои юные годы по значимости для команды ты стоишь в одном ряду с форвардом, который вот-вот побьёт по голам за сборную рекорд Руни, это уже говорит о многом.

По подсчётам Международного центра спортивных исследований (CIES), Беллингем является самым дорогим участником ЧМ-2022 — организация оценивает его трансферную стоимость в € 202 млн (по более ранней оценке Transfermarkt – € 100 млн). Джудом уже восторгаются такие известные в прошлом футболисты, как Лотар Маттеус, Гари Линекер и Алан Ширер. А наибольший восторг от действий самородка пока что выразил экс-защитник Англии Рио Фердинанд, даже не думавший сдерживать себя в комментарии BBC.

Рио Фердинанд экс-защитник сборной Англии и «МЮ» «Никто из полузащитников, с которыми я играл и которых видел в своём поколении, не делал того, что делает Беллингем в свои юные годы, да ещё и на таком турнире. Видеть его игру просто потрясающе! Демонстрируемая им уверенность намного превосходит его возраст».

Чем же так хорош Беллингем на футбольном поле? Пришло время подробно вникнуть в игру центрального полузащитника, действующего от своей штрафной до чужой.

Беллингем умеет делать разницу впереди и сочинять атаки в глубине

По итогам четырёх матчей в его активе один гол, один ассист и сразу три предголевых паса!

Будучи скоростным, Джуд умеет найти момент для неожиданного включениями к чужим воротам, где способен решить эпизод как ударом, так и пасом. На ЧМ-2022 он трижды бил сам и создал три голевых момента партнёрам — очень прилично для выступающего в глубине игрока. Забив Ирану и отдав голевую с Сенегалом, футболист показал качество впереди.

Беллинг забьёт после навеса Шоу

Гол в матче с Ираном любопытен тем, что стал дебютным для Беллингема в составе сборной Англии. После матча футболист отшутился, что специально берёг его для чемпионата мира. Невероятно, но всего в карьере в футболке сборной он выходил уже 20 раз.

Поразив ворота Ирана, Беллингем стал первым игроком на планете, родившимся после начала 2000 года, кому удалось отличиться в игре чемпионата мира. На момент гола ему было 19 лет и 145 дней, в более молодом возрасте за англичан на чемпионате мира забивал лишь Майкл Оуэн (18 лет и 190 дней).

После открывания под проникающий пас от Кейна Беллингем ассистирует Хендерсону

Голевой пас на Хендерсона Беллингем отдал в возрасте 19 лет и 158 дней. По информации статистического портала Opta, он стал самым молодым ассистентом сборной Англии на чемпионатах мира с 1966 года — с этого года началась вести подробная статистика, о более давних временах история просто умалчивает.

Умение Беллингема неожиданно включаться из глубины для Англии сейчас очень важно, ведь центрфорвард Гарри Кейн часто уходит из линии защитников соперника, освобождая зоны более скоростным партнёрам. Очень символично, что в игре с Сенегалом именно Кейн отдал пас ворвавшемуся в свободную зону Беллингему, который в финальной фазе ассистировал Хендерсону. Другого такого полузащитника, умеющего качественно ворваться в штрафную и решить эпизод, у команды Гарета Саутгейта сейчас просто нет. Если же отдать рывки в свободные зоны только крайним нападающим, то команда потеряет в непредсказуемости.

Беллингем столь же опасен и творчеством в глубине. И дело не только в трёх предголевых передачах, хоть это и лучшее доказательство его продуктивности в центре поля при созидании. У него полный порядок с качеством передач (91%), а ещё с успешным дриблингом (2,8 за за игру). При этом по успешным обводкам Беллингем в своей команде уступает лишь крайнему нападающему Грилишу (3).

Предголевая передача Беллингема в игре с Ираном

Ещё одна предголевая Беллингема в игре с Ираном

Предголевой пас Беллингема в матче с Сенегалом

Разносторонность — его конёк при атаках. К такому выводу придём, если суммируем озвученное. Во многом благодаря ему Англия сейчас самая результативная на ЧМ-2022 (12 голов), на три мяча обходя Францию и Испании.

Ему нет равных в Англии по успешным отборам

Беллингем очень полезен и при обороне. Он лучший в своей сборной по успешным отборам (2,8), третий по успешным единоборствам в обороне (3,3) после защитников Магуайра (6) и Уолкера (4,5), третий по перехватам (4,8) после опорника Райса (8) и защитника Магуайра (5,5). При этом качество отборов у Беллингема на высоте (69%), эффективность единоборств не столь впечатляющая, но заметно выше средней (59%).

Гари Линекер бывший нападающий сборной Англии, эксперт британского телевидения «Боже мой, как хорош Джуд Беллингем! Настоящий лидер этой команды. Его родители, должно быть, гордятся»

Беллингем постоянно в движении не только в атаке, но и в обороне. Как и при созидании, при разрушении это даёт Гарету Саутгейту бóльшую тактическую вариативность. Если впереди тренер с таким полузащитником может строить гармоничную игру с Кейном в роли ложной девятки, то сзади получает возможность и обороняться на своей половине поля, и прессинговать, и чередовать эти оборонительные варианты. Не о таком ли качественном разнообразии в разных игровых фазах мечтает каждый тренер?

Стартовый состав Англии в матче с Сенегалом

Главное доказательство, что Беллингем — ключевой игрок Англии

Прямо сейчас игра Англии вращается вокруг 19-летнего Беллингема. По количеству ТТД (87) он входит в пятёрку лучших в своей команде. При этом из игроков средней линии и атаки уступает лишь Райсу, да и то чисто символически (88). По эффективности всех действий (85%) Беллингем проигрывает тому же Райсу (93%), но важно понимать, что рискует 19-летний парень гораздо чаще. Без риска он не сыграл бы ключевую роль в тех же пяти голевых атаках. У Райса голевых действий нет и, вероятно, не будет.

Лотар Маттеус уверен, что вскоре Беллингем окажется в «Реале» или в клубе АПЛ. По информации СМИ, главным претендентом на Беллингема является «Ливерпуль», а ещё игрока хотят видеть у себя «Ман Сити» и «МЮ». Но это всё будет позже. Сейчас Джуду хочется удачно сыграть на чемпионате мире и выиграть его. Сильнейшей на планете Англия не была с 1966 года, но с таким юнцом всё возможно.