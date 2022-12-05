Самый нелогичный матч чемпионата мира. Англичане парадоксальным образом вышли в 1/4 финала

В этом матче не стоило искать логику. Её просто не было. Сенегал был безусловно лучше в первые 38 минут. Африканцы создали несколько моментов – в том числе два убойных. На 22-й минуте после неудачного выноса от Магуайра у Сенегала били во воротам сначала Булайе Диа, а затем Исмаила Сарр – получилось весьма опасно. На 32-й минуте Диа бил с угла вратарской, и Джордан Пикфорд только каким-то чудом дотянулся до мяча.

И вот когда преимущество африканцев начало казаться безапелляционным, забили англичане. Они в пять пасов прошли от штрафной до штрафной, а затем со средней дистанции по воротам пробил Джордан Хендерсон. Именно он ситуативно оказался центральным нападающим, тогда как Гарри Кейн привычно опустился для розыгрыша и отдал предголевую передачу.

Не успел закончиться тайм, как англичане забили снова. На этот раз отличился уже сам Кейн – его вывели один на один с вратарём и нападающий не промахнулся. Этот гол стал первым для форварда на чемпионате мира в Катаре. До этого Кейн лишь делал ассисты (два в матче с Ираном и один – с Уэльсом).

Гарри Кейн после гола в ворота Сенегала Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Если Жиру в этот день стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, то Кейн пока просто вплотную приблизился к такому же званию в Англии. У Уэйна Руни 53 гола, а у нападающего «Тоттенхэма» теперь лишь на один меньше. Судя по всему, обновление рекорда – вопрос времени, учитывая возраст Кейна (29 лет).



По сути, результат был сделан ещё в первом тайме. После перерыва Сенегал уже не создавал таких моментов, как при счёте 0:0. А вот англичане чувствовали себя раскованно и забили ещё раз. Контратака (конечно же, через Кейна) привела к тому, что Фил Фоден классно ускорился на фланге и отдал голевую на Букайо Саку – а тот легко разобрался перед воротами.

Вскоре после гола оба вингера ушли с поля, дав возможность поиграть Джеку Грилишу и Маркусу Рашфорду. Затем появились Мэйсон Маунт, Эрик Дайер и Калвин Филлипс. В этом сезоне последний отыграл на ЧМ-2022 уже больше, чем в АПЛ за «Сити» (там он лишь раз появился на поле – на 89-й минуте). Похоже, тренер сборной Англии Саутгейт уже держал в голове следующий матч.

Ближе к концу игры самым ярким эпизодом был, пожалуй, фол Калиду Кулибали на Кейне, который двигался к своим воротам на своей же половине поля. Толчок в спину получился настолько необязательным, что даже показалось, будто здесь было что-то из их клубного противостояния (Кулибали играет за лондонский «Челси», Кейн – за «Тоттенхэм»). В целом же англичане во втором тайме спокойно контролировали игру и уверенно сохранили победный счёт.

Теперь Англия сыграет в 1/4 финала с французами. Матч состоится 10 декабря в 22:00 мск.