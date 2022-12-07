«Теперь вы точно будете плакать». В Германии злорадствуют над вылетом сборной Испании с ЧМ

Сборная Испании покинула чемпионат мира в Катаре. Команда Луиса Энрике проиграла марокканцам в серии пенальти и завершила выступление на стадии 1/8 финала. Зрители не увидели голов ни в основное, ни в дополнительное время, а в серии пенальти победили африканцы — 3:0. После игры испанской сборной досталось от некоторых немецких СМИ.

Испания и Германия оказались в одной группе. Перед заключительным туром немцы могли рассчитывать на выход в плей-офф только в случае победы над Коста-Рикой. При этом в параллельном матче Испания не должна была проиграть Японии. Команда Ханси Флика со своей задачей справилась и обыграла костариканцев (4:2), а вот испанцы неожиданно уступили азиатам (1:2).

«Красная фурия» пропустила вперёд Японию и заняла второе место в группе — она опередила немцев по дополнительным показателям. На бумаге казалось, что такой расклад только на руку Испании, ведь в 1/8 финала её ждала встреча с Марокко, а не с Хорватией. А потенциальным соперником в четвертьфинале были бы португальцы, а не бразильцы. Но судьба распорядилась иначе.

Немецкое издание RAN сначала ограничилось небольшим постом в социальных сетях: «Испания хотела Марокко, Испания получила Марокко. А теперь она едет домой. Справедливость».

А после этого более подробно объяснило свою позицию.

— Вылет Испании — своеобразное утешение для Германии. Это лишний раз доказывает, что в футболе нельзя ничего не планировать в условиях краткосрочного турнира. Испанцы пошли по якобы более лёгкому пути и в итоге едут домой. Когда Луис Энрике смотрел с растерянным видом, как его футболисты не реализовывают пенальти, наше злорадство постепенно сменялось радостью.

Важно подчеркнуть, что Германия должна в первую очередь винить себя в вылете с чемпионата мира. Но в последнем туре не всё было в руках наших футболистов. Добейся Испания того результата, которого все ждали, Германия попала бы в плей-офф. Но мы сами попали в сложное положение по итогам двух туров. С другой стороны, вы же помните, как катарские эксперты проводили нашу сборную? Они закрыли рты руками и помахали на прощание. В футболе тяжело обойтись без злорадства.

В такой ситуации остаётся только одно — терпеть. Теперь такая же участь постигла испанцев. Они выбрали как бы наиболее лёгкий путь в плей-офф, но, к счастью, футбол непредсказуем. Когда вы сбавляете обороты, намеренно или нет, это может привести к серьёзным проблемам. Испанцы потеряли первую строчку в группе, но уже тогда было понятно, с каким соперником они сыграют.

Проиграв Японии, Испания избежала встречи с вроде как более сильными хорватами и чрезмерно мощными бразильцами. В конце концов, их вылет похож на фиаско Германии. Испанцы не забили ни одного гола с игры и проиграли в серии пенальти с жалким счётом 0:3. Их путь оказался провальным. А у немецких болельщиков есть хотя бы небольшой повод для утешения.

Луис Энрике Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Издание Welt тоже прошлось по испанцам, хотя и в лайт-режиме.

— Испания покидает чемпионат мира после того, как проиграла Марокко в серии пенальти. Напомним, перед заключительным матчем группового этапа главный тренер Луис Энрике поменял половину стартового состава. По всей видимости, он решил поберечь игроков основы перед плей-офф. В итоге Испания проиграла Японии, и этот результат отправил Германию домой.

Сами испанцы опустились на второе место в группе, но избежали встречи с хорватами в 1/8 финала. Наверное, они думали, что с марокканцами будет проще. К тому же в четвертьфинале испанцам могли достаться не бразильцы, а португальцы. Казалось, что это более лёгкий путь, но теперь испанская команда едет домой. Всего этого могло не быть, сыграй они сильнейшим составом в матче с Японией.

Альваро Мората Фото: AP/TASS

Сайт Sport1.de припомнил слова нападающего сборной Испании Альваро Мораты.

— Испанцы восприняли поражение в заключительном туре группового этапа как досадное недоразумение. Конечно, нам было обидно, ведь этот результат способствовал вылету сборной Германии. А вот испанский нападающий Альваро Мората не унывал: «Пока всё это не смертельно. Мы уступили, когда было право на ошибку. Проиграй мы в первом раунде плей-офф, пришлось бы долго плакать». Что ж, теперь вы точно будете плакать.