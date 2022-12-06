«Фраза тренера — как надгробная надпись». В Испании уничтожают сборную за вылет с ЧМ

Сборная Испании проиграла команде Марокко в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022 и покинула турнир. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии 11-метровых испанцы ни разу не забили, проиграв 0:3. Победный пенальти реализовал защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими, который к тому же является уроженцем Мадрида. Так что Испания второй раз подряд терпит неудачу на стадии 1/8 финала ЧМ. Рассказываем, что об этом пишут в стране.

Marca: «Испания запуталась в своём обычном пасе»

«Это конец многих вещей. Конец Испании на чемпионате мира в Катаре, почти наверняка конец эры Луиса Энрике. Конец стиля? Испания возвращается домой, сыграв два одинаковых матча на двух последних чемпионатах мира», – с горечью написал автор испанского издания в текстовой онлайн-трансляции.

«Испания покинула чемпионат мира после победы над Коста-Рикой. День, когда небеса открылись преждевременно. С этого дня начался спуск по склону, который закончился смертельной рулеткой с Марокко. Испания запуталась в своём обычном пасе. Это не клише: нельзя выиграть игру, не нанося удары по воротам», – написал Хосе Луис Уртадо в своей статье «Колоссальное поражение».

Игроки сборной Испании Фото: Getty Images

«Мы должны были приехать на чемпионат мира с 26 тысячами пробитых пенальти, чтобы не потерпеть поражение в возможной серии 11-метровых. Благодаря неизменному стилю мы должны были быть близки к победе. По крайней мере, так сказал Луис Энрике. И я поверил ему от всей души, потому что меня убедили его слова и то, что я увидел в первые минуты тренировок. В университете Дохи я видел стаю волков, которые двигались с мячом с бешеной скоростью. Мы не собираемся сейчас отказываться от лучонеты (стиль игры, проповедуемый Энрике), но у её недоброжелателей есть все основания возложить всю вину за вылет на тренера.

Испания, за исключением матча с Коста-Рикой, стала глубоким разочарованием на этом чемпионате мира. С тех пор как Германия в перерыве между таймами придумала, как выключить нашу сборную, она перешла от силы к слабости. С тех пор Испания находилась в свободном падении, пока не проиграла Марокко – но их игру мы не будем хвалить, они ничего не показали», – заявил Хуан Игнасио Гарсиа-Очоа в своей статье «Луис Энрике разочаровал даже своих верных».

AS: «Испания умирает, как в России»

Эктор Мартинес из AS выпустил статью с названием «Испания умирает, как в России».

«Прощай, чемпионат мира. Как и четыре года назад, в 2018 году в России, с тем же чувством мы снова ударились об стену. Испания проиграла Марокко и покинула Катар, одержав одну победу (7:0 над Коста-Рикой), которая заставила нас поверить, что мы короли. Как оказалось, мы были всего лишь нищими. «Мне плевать на результат», – сказал Луис Энрике перед игрой. Сейчас эта фраза тренера — как надгробная надпись. Испания сыграла плохо и проиграла по пенальти Марокко, которое творит историю на чемпионате мира. Никогда прежде они не доходили до четвертьфинала. Тем временем Испания, которая тысячи раз проходила эту стадию, должна на время удалиться в уголок размышлений», – написал Эктор Мартинес.

Луис Энрике Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Mundo Deportivo: «Испания отправляется домой самым жестоким образом»

«Испания по пенальти выбыла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Испания отправляется домой самым жестоким образом. Она не смогла забить Марокко в течение 120 минут (0:0). В серии пенальти не попал в створ Сарабия, Боно взял ещё два, а Ашраф Хакими забил победный гол «паненкой». Полное разочарование для команды Луиса Энрике, который перед приездом в Доху попросил своих игроков исполнить более 1000 пенальти. Они не выполнили домашнее задание. От Испании ждали большего. Ожидалось, что они как минимум выйдут в четвертьфинал», – написал редактор Mundo Deportivo Ферран Мартинес.

Sport.Es: «Испания проиграла по пенальти»

«Конец путешествия сборной Испании в Катаре. Команда проиграла в серии пенальти, как и четырьмя годами ранее в России, став жертвой отсутствия вдохновения на последних метрах. Они проиграли Марокко, сплочённой и сильной команде, способной довести команду Луиса Энрике до физических и психологических пределов. Испания не заслуживала поражения, но чемпионат мира не допускает нюансов или сомнений: у сборной было всё, кроме самого главного – гола. Испанцы владели преимуществом в матче, но разбились о марокканскую стену. Им не хватало последнего паса и завершающего штриха. Безупречная оборона сборной Марокко помогла им войти в историю и впервые выйти в четвертьфинал чемпионата мира», – написал Хавьер Хиральдо.