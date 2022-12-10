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Чемпионат мира 2022: Марокко – Португалия, гол Эн-Несири, реакция Криштиану Роналду, фото

Реакция Роналду бесценна. Форвард Марокко забил Португалии в его стиле
Павел Прохоров
Реакция Роналду бесценна
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» был в шоке!

Сборная Португалии играет с Марокко за выход в полуфинал чемпионата мира. Первый тайм прошёл в равной борьбе, но мячом больше владели португальцы. На 42-й минуте марокканцы организовали результативную атаку – Яхья Аттийят-аллах вырезал с левого края подачу в штрафную, а Юссеф Эн-Несири, выпрыгнув и зависнув в воздухе в стиле Криштиану Роналду, переправил мяч в сетку – 1:0. Рубен Диаш и Диогу Кошта проиграли борьбу в воздухе форварду «Севильи».

Марокко — Португалия

Марокко — Португалия

Фото: Кадр из трансляции

После празднования гола режиссёр матча показал эмоции Криштиану Роналду. 37-летний португалец был в шоке от увиденного. Кажется, форвард опешил от прыжка Эн-Несири, который скопировал стиль Роналду. Чем ответит Криштиану? Он вышел на поле на 51-й минуте.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Кадр из трансляции

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