Реакция Роналду бесценна. Форвард Марокко забил Португалии в его стиле

Сборная Португалии играет с Марокко за выход в полуфинал чемпионата мира. Первый тайм прошёл в равной борьбе, но мячом больше владели португальцы. На 42-й минуте марокканцы организовали результативную атаку – Яхья Аттийят-аллах вырезал с левого края подачу в штрафную, а Юссеф Эн-Несири, выпрыгнув и зависнув в воздухе в стиле Криштиану Роналду, переправил мяч в сетку – 1:0. Рубен Диаш и Диогу Кошта проиграли борьбу в воздухе форварду «Севильи».

Марокко — Португалия Фото: Кадр из трансляции

После празднования гола режиссёр матча показал эмоции Криштиану Роналду. 37-летний португалец был в шоке от увиденного. Кажется, форвард опешил от прыжка Эн-Несири, который скопировал стиль Роналду. Чем ответит Криштиану? Он вышел на поле на 51-й минуте.