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Андрей Кобелев высказался о предстоящем матче «Динамо» — «Зенит»

Андрей Кобелев высказался о предстоящем матче «Динамо» — «Зенит»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о грядущем матче 26-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч необходимо вынести за скобки. Мы видим, что последние и предстоящие игры «Зенит» и «Динамо» из-за выступлений в Кубке России проводят через два на третий, через три на четвёртый. Обе команды проводят ротацию составов. Это говорит о том, что в таком темпе выдержать шесть или семь игр практически невозможно.

Думаю, на этот матч выйдут основные составы. Самым важным будет то, как будут выглядеть физически эти стартовые составы. Психологически на такие матчи тренерам очень легко настроить футболистов. Здесь не надо подстёгивать и объяснять смысл этой игры, потому что все и так всё понимают. Даже иногда приходится успокаивать в таких матчах.

Второй момент — это реализация моментов. Забитый мяч иногда переворачивает игру с ног на голову. Предугадать результат матча невозможно. Игра будет очень важной», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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