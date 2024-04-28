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Деменко ожидает открытый и результативный футбол в дерби «Спартак» — «Локомотив»

Деменко ожидает открытый и результативный футбол в дерби «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от грядущего матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будем надеяться, что в матче «Спартак» — «Локомотив» мы увидим более открытый футбол, нежели в прошедшем дерби с ЦСКА. Но об этом тоже тяжело говорить, потому что «Локомотив» сейчас не тот, хотя он забивает много мячей.

«Спартак» пытается играть в свой футбол, но не хватает реализации моментов. С тем же «Ростовом» забили пять мячей, но с ЦСКА моментов особых вообще не было. Поэтому футбол непредсказуем, но я думаю, что в предстоящем матче однозначно увидим забитые мячи со стороны обеих команд», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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