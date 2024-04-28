Деменко ожидает открытый и результативный футбол в дерби «Спартак» — «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от грядущего матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

«Будем надеяться, что в матче «Спартак» — «Локомотив» мы увидим более открытый футбол, нежели в прошедшем дерби с ЦСКА. Но об этом тоже тяжело говорить, потому что «Локомотив» сейчас не тот, хотя он забивает много мячей.

«Спартак» пытается играть в свой футбол, но не хватает реализации моментов. С тем же «Ростовом» забили пять мячей, но с ЦСКА моментов особых вообще не было. Поэтому футбол непредсказуем, но я думаю, что в предстоящем матче однозначно увидим забитые мячи со стороны обеих команд», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.