«VAR лишает игру страсти». Джо Коул — после матча между «Астон Виллой» и «Челси»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал работу системы VAR в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Челси». При счёте 2:2 игрок лондонской команды Аксель Дисаси в добавленное арбитром время забил победный гол, но после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за фола защитника «Челси» Бенуа Бадьяшиля на игроке бирмингемцев Диего Карлосе в начале атаки.

«Это умный фол. Карлос спровоцировал Бадьяшиля, толкнув его локтем. Это разочаровывает. Из-за этого момента и ситуации в полуфинале Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» мы упустили отличную развязку в двух матчах. Я просто думаю, что с VAR мы не достигаем того, к чему стремились. Эта система лишает нас страсти в решающих моментах матчей», — приводит слова Коула Eurosport.

Джо Коул — экс-игрок «Челси», за который провёл 281 матч во всех турнирах и забил 40 голов.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков в 35 проведённых матчах. «Челси» располагается на девятом месте с 48 очками после 33 игр.