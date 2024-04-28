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«VAR лишает игру страсти». Джо Коул — после матча между «Астон Виллой» и «Челси»

«VAR лишает игру страсти». Джо Коул — после матча между «Астон Виллой» и «Челси»
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Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал работу системы VAR в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Челси». При счёте 2:2 игрок лондонской команды Аксель Дисаси в добавленное арбитром время забил победный гол, но после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за фола защитника «Челси» Бенуа Бадьяшиля на игроке бирмингемцев Диего Карлосе в начале атаки.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Кукурелья – 4'     2:0 Роджерс – 42'     2:1 Мадуэке – 62'     2:2 Галлахер – 81'    

«Это умный фол. Карлос спровоцировал Бадьяшиля, толкнув его локтем. Это разочаровывает. Из-за этого момента и ситуации в полуфинале Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» мы упустили отличную развязку в двух матчах. Я просто думаю, что с VAR мы не достигаем того, к чему стремились. Эта система лишает нас страсти в решающих моментах матчей», — приводит слова Коула Eurosport.

Джо Коул — экс-игрок «Челси», за который провёл 281 матч во всех турнирах и забил 40 голов.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков в 35 проведённых матчах. «Челси» располагается на девятом месте с 48 очками после 33 игр.

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