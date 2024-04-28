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Винисиус и Зидан посетили матч Надаля во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Винисиус и Зидан посетили матч Надаля во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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В субботу, 27 апреля, в Мадриде (Испания) прошёл матч второго круга грунтового «Мастерса», в котором испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», в двух сетах обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. В качестве зрителей на игре присутствовали нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и бывший тренер этого клуба Зинедин Зидан.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что также матч посетил король Испании Филипп VI, который после игры встретился с Рафаэлем Надалем.

Ранее испанский теннисист сообщал, что его текущее выступление на «Мастерсе» в Мадриде может стать его последним появлением на этом турнире в качестве действующего игрока.

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