Андрей Кобелев рассказал, за кого будет больше болеть в матче «Динамо» — «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев ответил на вопрос, за кого будет больше болеть в очном матче команд, который состоится в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Эта игра пройдёт сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 по московскому времени.

«Я болею за обе команды. Но когда играют «Динамо» — «Зенит», больше болею за «Динамо», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, после 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 50 очков и располагаются на первой строчке.