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Андрей Кобелев рассказал, за кого будет больше болеть в матче «Динамо» — «Зенит»

Андрей Кобелев рассказал, за кого будет больше болеть в матче «Динамо» — «Зенит»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев ответил на вопрос, за кого будет больше болеть в очном матче команд, который состоится в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Эта игра пройдёт сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я болею за обе команды. Но когда играют «Динамо» — «Зенит», больше болею за «Динамо», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, после 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 50 очков и располагаются на первой строчке.

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