Кто будет судить финал ЧМ? Есть всего два реальных кандидата

До завершения чемпионата мира в Катаре осталось меньше недели. 18 декабря мы узнаем победителя очередного турнира. Любопытно, какому арбитру ФИФА доверит право работать на финальной игре.

С уверенностью можно сказать, что на заключительном матче турнира не будет ни итальянца Даниэле Орсато, ни мексиканца Сесара Рамоса. Первому доверили полуфинал Аргентина — Хорватия, второму — полуфинал Франция — Марокко. При этом нескольких арбитров отправили домой по итогам четвертьфиналов.

Такая участь постигла испанца Антонио Матеу Лаоса. Он работал на матче Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 пен.), а после игры подвергся критике со стороны Лионеля Месси. Капитан южноамериканской сборной заявил на весь мир, что Лаос не соответствует необходимому уровню. Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что Лаоса вели на финал, однако ФИФА разочаровалась в его работе, поэтому испанца отправили домой.

Антонио Матеу Лаос Фото: Harry Langer/Getty Images

По информации The Times, Катар покидает и британский арбитр Майкл Оливер. На стадии 1/4 финала он работал на матче Бразилия — Хорватия (1:1, 2:4 пен.) и в одном из эпизодов не удалил Данило за удар по голове Йосипа Юрановича. Но в остальном Оливер отработал неплохо.

Согласно данным L’Equipe, домой поехал и французский судья Клеман Тюрпен. Он входил в число главных кандидатов на финал, однако назначение так и не получил. «Этого следовало ожидать, — пишет L’Equipe. — Как обычно, успех национальной команды имеет последствия для арбитров, представляющих эту страну. Таким образом, выход в полуфинал сборной Франции негативно сказался на Тюрпене. Он не вошёл в число судей, претендующих на заключительные матчи турнира».

В списке остались 10 арбитров без учёта назначенных на полуфиналы Орсато и Рамоса. Полностью он выглядит следующим образом:

Абдулрахман Аль-Джассим (Катар);

Мохаммед Абдулла Хассан Мохаммед (ОАЭ);

Мустафа Горбаль (Алжир);

Исмаил Эльфат (США);

Рафаэл Клаус (Бразилия);

Вилтон Сампайо (Бразилия);

Хесус Валенсуэла (Венесуэла);

Энтони Тейлор (Англия);

Данни Маккели (Нидерланды);

Шимон Марциняк (Польша).

Но двое из этого списка получили назначение на полуфиналы в статусе резервных арбитров. Речь о Мохаммеде и Валенсуэле. Таким образом, в списке осталось восемь фамилий. По мнению Игоря Федотова, основных претендентов на финал двое.

— Нам надо рассуждать логически, а не гадать, — говорит Федотов. — Есть четыре главных судьи: Маккели, Марциняк, Тейлор и Сампайо. Они нужны на два матча — за первое и третье место, один будет главным, второй — резервным, будет помогать.

Если Аргентина выйдет в финал, то Маккели на её матч не назначат — он из Нидерландов, а про скандал в четвертьфинале никто не забыл. Если его вдруг назначат — это приговор. Но, думаю, в случае победы Аргентины сегодня Маккели отправится судить игру за третье место, а Марчиняк — финал.

В назначение бразильца Сампайо на финал я не верю, европейским судьям доверяют больше. Что он, небожитель, чтобы ему финал отдавать? Хотя этот чемпионат мира — турнир экспериментов, поэтому маленький шанс на его назначение есть. Но он судил в 1/4 финала, и будет странно, если ему дадут финал, а Марциняк так и просидит без работы в поле.

Что касается Тейлора, то если его и держат в Катаре, то чтобы он стал резервным. После его чудес в матче с Кореей я не думаю, что его выберут на финал. Да и о нём почти ничего не пишут. Так что всё зависит от матча Аргентины в 1/2 финала. Выиграют — в финале будет поляк, не выиграют — любимчик ФИФА Маккели.

На чемпионате мира в Катаре Маккели работал на матчах Испания — Германия (1:1) и Польша — Аргентина (0:2). Марциняк был главным арбитром на играх Франция — Дания (2:1) и Аргентина — Австралия (2:1). Ни один из них не получил назначений на матчи 1/4 и 1/2 финала.

Данни Маккели Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

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