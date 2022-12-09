«Человек мог на всю жизнь остаться инвалидом». Судейский скандал в матче Бразилии на ЧМ

Бразилия и Хорватия рубятся за место в полуфинале чемпионата мира. Первый тайм завершился без голов, но запомнился неоднозначным решением судейской бригады.

В середине тайма защитник сборной Бразилии Данило не успел на фланге за Йосипом Юрановичем и заехал ногой по голове сопернику. Английский арбитр Майкл Оливер показал жёлтую карточку, хотя хорваты требовали удаления.

Футбольный судья Игорь Федотов разобрал спорный эпизод. По его мнению, английский арбитр должен был оставить бразильцев вдесятером.

— Майкл Оливер должен был удалять Данило за фол на 25-й минуте. Там было касание — это красная карточка. Видимо, нужно было, чтобы хорвату голову оторвали — тогда бразильца бы удалили. Такой удар, что сантиметр в сторону — и человек на всю жизнь бы остался инвалидом, как за такое можно не удалять?! Видимо, в ФИФА хотят, чтобы всем всё нравилось. Но так нельзя судить.