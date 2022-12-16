Топ-игроки, которые не забивали на чемпионатах мира. В списке — двое россиян

Перед началом чемпионата мира в Катаре Роберт Левандовски был одним из топовых нападающих, в активе которого не было ни гола на первенствах планеты. Казалось, форварду не покорится это достижение: в матче с Мексикой он не забил пенальти. Левандовски осуществил мечту, забив сначала Саудовской Аравии, а затем Франции. Рассказываем не о таких, как Роберт, а о тех, кто так и не отличился на чемпионате мира.

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Златан Ибрагимович, Швеция

41-летний нападающий сыграл 121 матч за сборную Швеции и забил 62 гола. Ибрагимович выходил на поле в пяти играх чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах, но не поразил ворота таких команд, как Аргентина, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Парагвай и Германия. Однако на чемпионате Европы Златан отметился шестью мячами в 13 встречах. В 2018 году Ибрагимович не попал в заявку сборной Швеции на ЧМ в России.

Златан Ибрагимович Фото: Sandra Behne/Getty Images

Фёдор Смолов, Россия

32-летний нападающий забил 16 мячей в 45 матчах за сборную России. Смолов отличался в отборе чемпионатов мира и Европы, но в финальной стадии этих турниров форварду отметиться не удалось. На ЧМ-2018 Фёдор провёл в сумме 219 минут, не отметившись даже голевой передачей.

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Павел Недвед, Чехия

Недвед сыграл только на ЧМ-2006. Он провёл три матча и сделал голевую передачу в игре с США. При этом левый полузащитник лишь раз забил в 12 встречах чемпионатов Европы. На Евро-1996 Недвед отправил мяч на пятой минуте в ворота Италии. Всего за сборную Чехии Павел сыграл 91 матч и забил 18 голов.

Павел Недвед Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Фрэнк Лэмпард, Англия

Центральный полузащитник сыграл 10 матчей на чемпионате мира. Свой гол Фрэнк Лэмпард забил в 1/8 финала сборной Германии на ЧМ-2010, но его не засчитали – мяч после удара от перекладины пересёк линию ворот, но судьи этого не увидели. Экс-звезда «Челси» ездил на один чемпионат Европы: в 2004 году он забил три гола в четырёх встречах.

Фрэнк Лэмпард Фото: Clive Mason/Getty Images

Марко ван Бастен, Нидерланды

Форвард сыграл только на чемпионате мира 1990 года. Ван Бастен сделал по одной голевой передаче с Египтом и Германией, но, проведя во все четыре матча без замен, остался без гола. Кроме того, Марко забил всего два мяча в 14 играх отбора ЧМ.

Марко ван Бастен Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

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Александр Мостовой, Россия

Атакующий полузащитник ездил на чемпионаты мира в 1994 и в 2002 годах. Но Мостовой сыграл всего однажды – провёл 90 минут в матче со Швецией. Ту встречу сборная России проиграла со счётом 1:3, несмотря на то что забила первой. Что касается Евро, Мостовой сыграл там четыре матча и отметился голом в ворота Чехии.