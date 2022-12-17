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Хорватия — Марокко: матч за третье место на ЧМ-2022, дата и время, история бронзы чемпионата мира, почему надо смотреть

Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов. Было лишь одно исключение
Михаил Рождественский
Матчи за третье место на ЧМ не хуже финалов
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Опыт показывает, что игру Хорватии и Марокко нужно смотреть.

После полуфиналов чемпионата мира весь мир предвкушает финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Это логично, но ведь есть ещё игра за третье место между Хорватией и Марокко, которая ушла даже не на второй, а на третий план. Да и вообще, борьба за бронзу привлекает мало внимания. Многие даже называют её встречей лузеров, ведь участники — сборные, остановившиеся в шаге от мечты и явно сильно этим демотивированные. Заслуженно ли публика отворачивается от матчей за третье место? Опыт чемпионатов мира в XXI веке заставляет усомниться.

Сразу оговоримся: конечно, матч за третье место уступает финалу по напряжению. Бронзовые медали не трофей, поэтому команды могут в большей степени играть в удовольствие и больше рисковать. Здесь будет лишь сравнение на основе пяти турниров, прошедших за последние 20 лет.

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ЧМ-2002

Финал: Германия — Бразилия — 0:2
Матч за 3-е место: Корея — Турция — 2:3

Начнём с первого чемпионата мира в этом веке, который состоялся в 2002 году. Тот турнир был чем-то похож на нынешний: в полуфинале тоже оказались два явных фаворита и два аутсайдера. На месте Франции и Аргентины были Германия и Бразилия, на месте Хорватии и Марокко — Корея и Турция. И тоже обошлось без сенсаций: болельщики получили финал с мощной вывеской и битву команд-открытий в матче за третье место.

Матч за 3-е место на ЧМ-2002: Корея — Турция — 2:3

Матч за 3-е место на ЧМ-2002: Корея — Турция — 2:3

Фото: Martin Rose/Getty Images

И матч за третье не подвёл! Мотивации хватало и тем, и другим, ведь шанс на медали был историческим. Отсюда пять голов, один из которых — самый быстрый в истории чемпионатов мира. Ныне запрещённый в Турции Хакан Шукюр забил уже на 11-й секунде и помог своим взять желанную бронзу. А Корея, которая вместе с Японией принимала тот турнир и дошла так далеко во многом благодаря скандальному судейству, осталась без медалей. Кстати, тренировал ту сборную Гус Хиддинк.

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ЧМ-2006

Финал: Италия — Франция — 1:1 (5:3 пен.)
Матч за 3-е место: Германия — Португалия — 3:1

История, противоположная той, что случилась в 2002 году, но не менее захватывающая. На этот раз в четвёрке полуфиналистов были исключительно топ-сборные. Про финал вы и так хорошо помните, ведь именно там Зинедин Зидан ударил в грудь Марко Матерацци и лишился возможности взять главный футбольный трофей в последнем матче в карьере.

А вот в игре за третье место встретились хозяйка турнира Германия и Португалия с опытным Луишем Фигу и молодым Криштиану Роналду. Опять же, с мотивацией всё было в порядке у обеих команд: немцам нельзя было провалиться при своих болельщиках, а мощному поколению португальцев хотелось остаться в истории, ведь до них сборная брала медали на чемпионате мира лишь однажды — в 1966-м, и тоже бронзу.

Закончилось всё мощным выступлением Германии с дальними ударами Бастиана Швайнштайгера. Португальцы, пропустив три, забили лишь один в концовке, а после финального свистка рухнули на газон в полном разочаровании.

Матч за 3-е место на ЧМ-2006: Германия — Португалия — 3:1

Матч за 3-е место на ЧМ-2006: Германия — Португалия — 3:1

Фото: Martin Rose/Getty Images

ЧМ-2010

Финал: Нидерланды — Испания — 0:1 (д. в.)
Матч за 3-е место: Уругвай — Германия — 2:3

В 2010-м в полуфиналы залетела одна команда-сенсация: Уругвай выиграл группу и прошёл две стадии плей-офф, попутно устроив легендарную битву с Ганой в четвертьфинале (рука Луиса Суареса — это оттуда). В финале, куда вышли Нидерланды и Испания, дело дошло до дополнительного времени, а решил всё единственный гол Андреса Иньесты. А что было в матче за третье место?

Уругвай и Германия выдали настоящий блокбастер: немцы забили первыми, уругвайцы совершили камбэк с фирменным голом Диего Форлана, однако европейская команда снова вышла вперёд, причём победный мяч оформила на 82-й минуте. Вторая подряд бронза для Германии. Сюжет? Да!

Матч за 3-е место на ЧМ-2010: Уругвай — Германия — 2:3

Матч за 3-е место на ЧМ-2010: Уругвай — Германия — 2:3

Фото: Lars Baron/Getty Images

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ЧМ-2014

Финал: Германия — Аргентина — 1:0 (д. в.)
Матч за 3-е место: Бразилия — Нидерланды — 0:3

В полуфинале, как и в 2006-м, был набор из сильных сборных. Хотя по результатам решающих матчей может показаться, что среди них был явный аутсайдер. Речь про Бразилию, для которой тот турнир был домашним. Бразильцы получили исторические 1:7 от Германии в полуфинале и отправились играть за бронзу с Нидерландами, которые, в отличие от предыдущего чемпионата мира, не смогли добраться до финала.

Утешительного приза для Бразилии не случилось. Нидерланды с Луи ван Галом (что-то вечно) размотали южноамериканцев, которые явно так и не пришли в себя после страшного унижения в полуфинале.

Матч за 3-е место на ЧМ-2014: Бразилия — Нидерланды — 0:3

Матч за 3-е место на ЧМ-2014: Бразилия — Нидерланды — 0:3

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

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ЧМ-2018

Финал: Франция — Хорватия — 4:2
Матч за 3-е место: Бельгия — Англия — 2:0

Самый свежий пример случился на чемпионате мира в России. И снова была сенсация — мощное поколение хорватов решило напоследок выстрелить (как выяснилось сейчас, всё-таки не напоследок). Франция, уже тогда отличавшаяся хладнокровием и прагматичностью, выбила Бельгию, а Англия, поведя в счёте, проиграла Хорватии в дополнительное время.

В итоге в матче за третье место в Санкт-Петербурге встретились Бельгия и Англия. И, пожалуй, это единственное явное исключение в этом списке. Раздосадованные англичане вышли и сыграли тухло, а бельгийцы без особого сопротивления и напряга впервые в своей истории завоевали медали чемпионата мира.

Матч за 3-е место на ЧМ-2018: Бельгия — Англия — 2:0

Матч за 3-е место на ЧМ-2018: Бельгия — Англия — 2:0

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Подведём итоги. В пяти финалах забито 12 голов, в матчах за третье место на этом же отрезке — 19. Конечно, в футболе важны не только голы, но если оценивать зрелищность, то получается, что игры за бронзу не хуже финалов. И пусть у Хорватии и Марокко в составах нет Лео Месси и Килиана Мбаппе, этот матч всё равно нужно смотреть. 17 декабря, 18:00 мск.

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