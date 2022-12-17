«Люди рискуют жизнью, чтобы их дети не умерли от голода». Монолог мигранта в Катаре

О рабочих в Катаре за 12 лет было написано и сказано немало: сообщения о нарушениях их прав регулярно появлялись в медиа, проблема из года в год обсуждалась представителями правозащитных организаций, а перед стартом чемпионата мира особенно ярко подсвечивалась западными СМИ. Катар старался отвечать на все нападки, и с чем-то действительно получалось побороться: система кафала, согласно которой среди прочего рабочий не мог покинуть страну без разрешения работодателя. Но есть вещи, которые отрицать бессмысленно: трудяги действительно живут тут в тяжёлых условиях.

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Ещё в самом начале турнира нам удалось поговорить с рабочими, которые строили одну из фанатских деревень. Парням из Судана приходится работать на двух работах по 18 часов в день, чтобы получать хотя бы $ 500 – для их страны это уже много, поэтому бóльшую часть они отсылают семье, которая на эти деньги может существовать.

Рабочие в Катаре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ниже – монолог пакистанца, который оказался в Катаре на время чемпионата мира. Мы говорили с ним в фан-зоне, которую сделали специально для мигрантов – без пива и Hayya Card. По его личной просьбе мы не называем его имени.

Фан-зона для бедных. Где в Катаре смотрят футбол мигранты. Забота или подчёркивание социального разрыва?

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Я из Пакистана, он из Индии, другой – из Непала. Здесь, в этом районе, очень много мигрантов из этой части страны – люди занимаются совершенно разными вещами. Кто-то работает в магазине, кто-то водителем, кто-то – на различных производствах.

Мы сейчас с вами стоим около фан-зоны, которую сделали специально для таких людей. Вы хотите услышать красивый ответ, почему здесь появилось такое место, или честный?

Так вот, правда в том, что все здесь – простые работяги. А в районе Корниш (это главная набережная, по которой можно пройти от фан-зоны до рынка Сук Вакиф. – Прим. «Чемпионата») собираются люди высшего сорта. Из Европы. Люди отсюда не могут себе позволить быть там, а если и поедут, то устроят беспорядок, который не понравится представителям другой касты. Поэтому государство решило отделить их, организовав для них отдельную фан-зону, куда они могут прийти пешком бесплатно, посмотреть футбол. У рабочих нет денег, чтобы веселиться в фан-зоне, у них зарплата 1200 риалов (~20 400 рублей). Здесь же для них есть ещё и выступления, связанные с Болливудом, ди-джеи – они могут веселиться и не платить за это.

Здесь все эти люди только из-за денег. В Индии огромная инфляция: 15 риалов = 65 000 рупий. Так и выживают их семьи. В Катаре же всё дорого, поэтому, чтобы собрать какую-то сумму, люди объединяются по пять-шесть человек в одной квартире: ходят вместе за продуктами, чтобы делить расходы, готовят – ни о каких ресторанах и доставках и речи быть не может. Слишком дорого. За аренду, правда, они много не платят – 200-300 риалов (~3400-5100 рублей).

Но это не единственное, о чём нужно говорить. В Европе или России рабочим предоставляют хоть какую-то защиту, здесь же не выдают ничего – даже каких-то элементарных вещей. Перчатки, специальные ботинки, шлемы – всё это нужно покупать самим, потому что работодатель им этого не предоставляет. А как покупать, если нет денег? Знаете, сколько людей погибло от удара током, потому что у них не было перчаток при работе с проводами? При этом тут нет проблем с медициной: страховка есть, по ней можно получить помощь, но это если тебе повезёт и ты к тому моменту будешь ещё жив.

Стройка стадиона «Эль-Байт» в Катаре Фото: Lars Baron/Getty Images

Почему сюда всё равно приезжают? Да потому что у людей нет другого выбора! Если ваши дети умирают от голода, вы что, будете сидеть и ничего не делать? Очевидно, пойдёте рисковать жизнью. И они это делают. Ради семьи и детей. Миллионы людей из Индии приезжают сюда, несмотря на все риски, потому что здесь они смогут хоть как-то помочь семье. Может, однажды эти дети смогут получить хорошее образование, потому что их отцы были здесь в сложных условиях.

Я из катарской армии – нас наняли Вооружённые силы Катара на время чемпионата мира. Катар запросил у Пакистана, Турции и Ирана помощь с военными для обеспечения безопасности во время турнира. Всё просто: местные не хотят служить в местной армии, потому что для них тут и без того всё есть. Зачем им работать, если у них и так есть деньги. Поэтому, если кто-то хочет остаться здесь после ЧМ, он может это сделать.

У нас совсем иные условия – нам больше платят. За 12-часовой рабочий день мы получаем 10 000 риалов, но всё зависит от компании и страны, откуда приезжают люди. Кто-то платит 15 000.



Мы счастливы. У нас нет никаких проблем, но все эти люди вокруг нас – им нужна помощь. Может, Катар и пытается что-то делать, но все застройщики, например, – частные лица, которые устанавливают свои правила и нарушают все допустимые нормы вроде невыдачи базовых вещей. Почему они так делают? Чтобы стать ещё богаче. Они просто используют людей для работы и заработка денег в свой карман.

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У Катара есть видение развития по примеру Дубая, чтобы туристы сюда автоматически приезжали: высокие дома, парки, масштабность. Больше туристов – больше денег. И это очень важно, потому что в перспективе 25-30 лет им нужно слезть с нефтяной иглы. Им хочется сделать Катар настолько привлекательным направлением, чтобы люди вместо любой европейской столицы выбирали Доху. Для достижения этой цели всё и делается – но руками бедных, которые приехали сюда, несмотря на все возможные сложности.

Фото: Getty Images

В Катаре богатые становятся богаче, а бедные – только беднее. И вы, журналисты, должны об этом говорить. Люди здесь ставят свою жизнь под угрозу. И такие организации, как ООН, должны это заметить. Конечно, в мире происходит слишком много несправедливых вещей: люди умирают на войнах, страны оккупируют чужие земли (посмотрите на Израиль, Кашмир). Чья-то бедность и тяжёлые условия труда – лишь малая часть. Но очень важная.