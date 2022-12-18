Шейх скандально отменил гол сборной Франции! Советский судья поддался давлению на ЧМ-1982

40 лет назад состоялся самый скандальный чемпионат мира в истории. Помимо «Хихонского позора» – так называют «странный» матч на групповом этапе между Австрией и Германией – ЧП произошло в игре 2-го тура Франция – Кувейт. Его невольным виновником стал советский арбитр Мирослав Ступар.

► Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994. Без него Аргентина вылетела с турнира. Сам Диего утверждал, что его подставил врач

Как советский судья отменил гол на ЧМ-1982

На 65-й минуте матча при счёте 3:1 сборная Франции забила четвёртый гол, после которого на поле вспыхнули споры. Игроки Кувейта обратились к советскому арбитру Ступару с просьбой отменить мяч Алена Жиресса. Своё требование они мотивировали тем, что якобы услышали свисток кого-то из болельщиков на трибуне за воротами, поэтому остановились в момент атаки соперника.

С целью повлиять на главного судью на поле вышел брат эмира Кувейта и президент футбольной ассоциации страны шейх Фахид аль-Ахмад Ас-Сабах. Он потребовал немедленно отменить взятие ворот, пригрозив Ступару, что в противном случае уведёт сборную Кувейта с поля.

Арбитр Мирослав Ступар Фото: ТАСС

Повтор эпизода подтверждает, что кувейтцы действительно в какой-то момент остановились, бросили играть и не оказали никакого сопротивления бежавшему с мячом к воротам Жирессу. В свою очередь, Ступар не увидел оснований не засчитывать гол.

После вмешательства в ситуацию Фахида аль-Ахмад Ас-Сабаха ситуация накалилась. Удивительно, но испанская полиция даже не попыталась остановить его. Яростные споры продолжались несколько минут. В итоге Ступар рассудил, что Франция всё равно выиграет, и отменил этот злосчастный гол.

Права на видео принадлежат ФИФА.

Кувейт, конечно же, проиграл, а Франция забила-таки ещё — перед финальным свистком. Автором четвёртого стал Максим Босси. Тем не менее допущенная ошибка стоила Ступару международной карьеры. После матча он был дисквалифицирован за «принятие непоследовательных решений» и после того эпизода судил только внутренние турниры СССР. Его решение Times поставила на девятое место в списке самых позорных ситуаций в истории чемпионатов мира. Сборная Кувейта тоже пострадала – получила штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за «неспортивное поведение». Шейху Фахиду и организаторам игры вынесли предупреждение.

Что случилось во время матча. Комментарий Мирослава Ступара

Мирослав Ступар родился и вырос на западе Украины, был неплохим вратарём, играл за дубль киевского «Динамо», удостоился звания кандидата в мастера спорта, а в 29 лет начал судейскую карьеру. В 1976 году он дебютировал в высшей лиге, через год стал судьёй всесоюзной категории, а уже в 1981-м – арбитром ФИФА. На ЧМ-1982 в Испании Ступар был единственным представителем судейского корпуса СССР, и уже тогда коллеги намекнули ему, что работать будет непросто.

Мирослав Ступар экс-арбитр ФИФА «Когда нам дали списки назначений, Латышев посмотрел, какая игра мне предстоит, и вздохнул: «Франция — Кувейт — это не очень хороший матч». Хотя, казалось бы, какие могут быть вопросы? Но он, наверное, понимал лучше, чем я. <...> Накануне матча после обеда я, как обычно, лёг поспать. И вдруг просыпаюсь от кошмарного сна. Мне приснилось зеркало, закрытое чёрной вуалью. И я был готов к тому, что в игре пойдёт что-то не так. Это естественно, мы читаем сны, и они иногда подтверждаются».

Спустя годы Мирослав Ступар много раз вспоминал главный эпизод своей карьеры:

– А для нас, советских людей, это был конец света. У нас ведь только что в Перми и Симферополе подобные ситуации случились, когда команды досрочно уходили с поля, и нам строго-настрого наказали: «Что хотите делайте, только чтобы матч был доигран». Думаю, уведёт шейх команду с поля – меня ведь «похоронят». Я посмотрел на ассистентов: швед Фредрикссон, югослав Матовинович глаза отводят, не знают, что делать.

На разборе игры меня многие поддержали. Судья из Германии Вальтер Эшвайлер сказал: «Я взял бы мяч под мышку и ушёл». Но шесть минут споров (и это во время прямой трансляции на весь мир) никак не отменить. Так мне и говорили: всё правильно, но надо было быстро решать. А как решать, если это был форс-мажор, не прописанный в правилах? О таких ситуациях просто ничего не было сказано! Для принятия окончательного решения нужны ссылки на правила или методические рекомендации, чтобы сказать: «Вот видите, так написано, рекомендовано». Это теперь у судей на руках куча методической литературы, «вопросов и ответов». Всё описано, куча различных прецедентов, в конце концов, люди пораскованнее. А тогда у нас была только маленькая книжечка…

Понимал — если матч не продолжится, я его несвоевременно прекращу, наверняка будут какие-то санкции. А это плохо. Думал: «И меня накажут? Э-э-э, нет. Попытаюсь довести игру до конца. Тем более что остались считаные минуты». Беру мяч, показываю на трибуну, что свисток был оттуда, говорю капитанам: «Спорный мяч». Игра продолжается.

► На ЧМ такого никогда не было. Власти Катара используют болельщиков в коварной схеме. Поездку оплатят порядка 1600 фанатов​​ из разных стран

Как сложилась судьба Ступара и шейха Фахида

В 1990 году советский судья перестал работать на международных матчах (по его словам), а 3 августа этого же года в Кувейте во время вооружённого вторжения в страну иракских войск застрелили шейха Фахида. Ступар четырежды попал в число лучших арбитров сезона, получил памятную золотую медаль за судейство в 100 и более матчах чемпионата СССР, проработал на играх чемпионата Союза до 1991 года и завершил карьеру в 50 лет, после чего стал членом судейского комитета Федерации футбола Украины.

Мирослав Ступар Фото: ТАСС

Сейчас Мирославу Ивановичу 81 год, он профессор кафедры спортивно-педагогических дисциплин Прикарпатского университета имени Василя Стефаника. Много лет отработал в Ивано-Франковском вузе, автор множества работ по теории футбола и арбитражу. После завершения карьеры Ступар несколько лет судил ветеранские матчи, а сейчас выступает на украинских футбольных сайтах с экспертизой судейских решений и часто критикует молодых коллег.

► «Будь у меня пистолет – застрелил бы судью!» Как ЦСКА лишили второго еврокубка в 2005-м. Если бы тогда действовал VAR, переломный гол Сиссе сто процентов не засчитали бы

Удивительная история – спустя 24 года ФИФА выпустила методические рекомендации для рефери, в которых появился ответ на вопрос: «Как должен поступить судья, если в момент игры прозвучит свисток с трибуны?». Правильное решение: «Арбитр должен остановить игру и возобновить её вбрасыванием спорного мяча». «Это идентично мой момент, моё решение! В итоге я оказался прав, но моя правота подтвердилась лишь спустя 24 года. Что ж, и так бывает», – отреагировал Ступар.