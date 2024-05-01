«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

1 мая 2024 года в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричал, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Нгамалё, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» по сумме двух матчей — 1:2. «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. В другой паре встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт завтра, 2 мая. Начало матча — в 19:15 мск.