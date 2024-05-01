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Дмитрий Аленичев: «Спартаку» тяжело будет попасть в тройку призёров РПЛ

Дмитрий Аленичев: «Спартаку» тяжело будет попасть в тройку призёров РПЛ
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые закончат нынешний сезон за пределами топ-3 РПЛ.

«Спартаку» тяжело будет попасть в тройку, но если команда выиграет четыре матча, она будет в тройке. Но это будет крайне сложно. Отдаю предпочтение всё-таки тем командам, которые сейчас уже в тройке находятся. Я думаю, как сейчас есть в таблице, так и закончится», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате лидирует «Зенит». «Краснодар» располагается на втором месте, набрав столько же очков, сколько в активе у сине-бело-голубых. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-зелёные сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 4 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени. Отметим, что в последние годы чемпионом России неизменно становился «Зенит». «Спартак» после 26 туров РПЛ располагается на четвёртой строчке.

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