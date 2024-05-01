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Тренер «Спартака» Слишкович: Тюкавина нет в стартовом составе «Динамо»? Мне всё равно

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович перед матчем второго этапа полуфинала Фонбет Пути регионов Кубка России с «Динамо» ответил на вопрос об отсутствии нападающего Константина Тюкавина в стартовом составе соперника.

«Насколько удивлён отсутствием Тюкавина в стартовом составе «Динамо»? Мне всё равно», – заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

1 мая 2024 года в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что в качестве центрального нападающего бело-голубых предстоящую игру начнёт Фёдор Смолов.