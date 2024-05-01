«Нам всем будет не хватать его». Маурисио Почеттино — об уходе Тьяго Силвы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнение об уходе из команды защитника Тьяго Силвы. Ранее стало известно, что бразилец покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента.

«Он невероятный человек, невероятный профессионал. Он провёл невероятную карьеру. Конечно фанаты, клуб, команда – всем будет не хватать его. Он гордится этапом своей карьеры в «Челси». Я хочу ему пожелать всего лучшего в будущем», — приводит слова Почеттино аккаунт ChelseaReport в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 39-летний бразильский игрок выступает в составе лондонского клуба с августа 2020 года. Вместе с «Челси» в 2021 году Силва выиграл Лигу чемпионов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года. В нынешнем сезоне Тьяго Силва сыграл 34 игры в составе «Челси» и забил четыре гола.