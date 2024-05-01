«Рязань-ВДВ» обыграла «Ростов» в матче 8-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и «Рязань-ВДВ». Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Рязань-ВДВ».
На 16-й минуте счёт во встрече открыла нападающая рязанок Елена Зубкова. Спустя девять минут усилиями полузащитницы Виктории Солиной «Рязань-ВДВ» удвоила своё преимущество. «Ростову» удалось сократить перевес «голом в раздевалку», который на свой счёт записала защитница Надежда Колтакова. Итоговой счёт — 2:1 в пользу рязанок.
После этого матча «Ростов» с шестью набранными очками продолжает находиться на восьмом месте в турнирной таблице. В свою очередь, «Рязань-ВДВ» эта победа позволила подняться на 10-ю строчку, имея в своём активе четыре очка.
- 1 мая 2024
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