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«Рязань-ВДВ» обыграла «Ростов» в матче 8-го тура женской Суперлиги

«Рязань-ВДВ» обыграла «Ростов» в матче 8-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 1 мая, состоялся матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и «Рязань-ВДВ». Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Рязань-ВДВ».

Россия - Суперлига (ж) . 8-й тур
01 мая 2024, среда. 16:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
0:1 Зубкова – 16'     0:2 Солина – 27'     1:2 Колтакова – 45'    

На 16-й минуте счёт во встрече открыла нападающая рязанок Елена Зубкова. Спустя девять минут усилиями полузащитницы Виктории Солиной «Рязань-ВДВ» удвоила своё преимущество. «Ростову» удалось сократить перевес «голом в раздевалку», который на свой счёт записала защитница Надежда Колтакова. Итоговой счёт — 2:1 в пользу рязанок.

После этого матча «Ростов» с шестью набранными очками продолжает находиться на восьмом месте в турнирной таблице. В свою очередь, «Рязань-ВДВ» эта победа позволила подняться на 10-ю строчку, имея в своём активе четыре очка.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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