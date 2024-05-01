Александр Бубнов ответил, за счёт чего «Динамо» смогло обыграть «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал победу московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые выиграли с минимальным счётом 1:0. Победу динамовцам принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 76-й минуте.

«За счёт чего «Динамо» сумело переиграть гостей? Если говорить о составе, то бело-голубые сейчас «Зениту» не уступают, да и скамейка у них неплохая. К этой игре у Лички имелся в распоряжении оптимальный состав. Но, пожалуй, самый значимый фактор — сам чешский специалист. Личка очень хорошо знает, как играть против команды Семака. В этом сезоне динамовцы трижды победили петербургский коллектив», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.